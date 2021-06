Buscan a un peligroso ladrón de Olmos

Un peligroso delincuente, protagonista de varios robos en nuestra ciudad, es intensamente buscado por la Policía. Si bien está identificado gracias a por lo menos una cámara de seguridad que registró su accionar, todavía continúa prófugo.



El hombre perpetró un ilícito en la heladería de 198 y 45 de Lisandro Olmos y también lo acusan del atraco a la casa de ropa de la avenida 44 y 195. Además, investigan si es el implicado en el asalto callejero a un joven en 49 y 207, mientras que no descartan otros ilícitos, en diferentes puntos de La Plata.



A raíz de un video en el cual se lo ve en acción, los vecinos de Olmos pidieron su inmediata captura, pero todavía no fueron escuchados. “Mucha identificación y poca detención. El reino del revés”, se lamentó una joven del barrio, y otro expuso: “Estamos viviendo en una sociedad llena de ladrones y la Justicia no hace nada”.