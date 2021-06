Le gatillaron a un hombre y sufrió una arritmia

Un hombre fue atacado por un motochorro en barrio Aeropuerto y salvó su vida de milagro, ya que le gatillaron tres veces sin que la bala saliera en ninguna de las oportunidades.



El hecho tuvo lugar anteanoche en las inmediaciones de 1 y 604, cuando la víctima trabajaba con su camioneta haciendo un reparto y fue sorprendido por un ladrón, que se le puso a la par con el fin de quitarle el vehículo. Como se resistió al atraco, le disparó, sin que el proyectil abandone la pistola.



En mensajes que les hizo llegar a familiares durante el ilícito, explicó: “Tengo miedo, me está siguiendo una moto por 604”, y añadió: “El hampón me mostró un arma, me gatilló y aceleré, hasta perderlo de vista”. Acerca del implicado, dijo que “estaba todo tapado, encapuchado e iba en una moto sin cachas, toda pelada”. Personal médico debió asistirlo ya que sufrió una arritmia: “Estuve a punto de padecer un ACV”, finalizó.



En tanto, su hija se quejó por el accionar policial: “Los (oficiales) del primer patrullero que nos acompañaron a mi casa se comportaron muy mal, son unos lacras”.



Hasta el cierre de esta edición, y pese a la gravedad del suceso, nada se sabía del malviviente, quien logró darse a la fuga.