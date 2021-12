Brutal entradera en La Granja

Cuatro delincuentes armados asaltaron a un hombre de 48 años y a su hija en su casa de La Granja, ubicada en 143 entre 515 y 516.

El hecho ocurrió el martes a las 20:30, cuando las víctimas se encontraban en el patio de su casa y escucharon un ruido en el terreno de al lado. "En menos de 20 segundos se aparecieron cuatro tipos”, relató el hombre y agregó: "Sin decir nada me dieron un culatazo en la cabeza y me golpearon la espalda. Nos maniataron junto a mi hija y nos encerraron en mi habitación. Pedían plata, solo querían eso y yo les pedía que no le hicieran nada a ella, que tuvieran códigos y se la agarraran conmigo”.

Durante 20 minutos los malvivientes recorrieron cada metro del lugar y se alzaron con $35.000, dos celulares y una tablet, para después escapar en un auto de alta gama en el que llegaron. Según declaraciones de la víctima los delincuentes tenían un equipo de comunicación.

Ante esta situación el hombre denunció: “estamos desprotegidos en La Granja, la Policía brilla por su ausencia, es un barrio totalmente a la deriva”.