Cacos golpearon a un chico y dispararon durante un violento robo en City Bell

Pese a la conmoción que todavía perdura tanto en nuestra ciudad como a nivel nacional por el brutal crimen a sangre fría del estudiante, músico y ciclista Santiago Stirz (34) en La Loma y en el marco de un robo, otro grave y violento ilícito se materializó en las últimas horas. Un joven fue la víctima y los maleantes no dudaron en efectuar disparos para dar a conocer sus intenciones.



En esta oportunidad, el atraco tuvo lugar en la zona de 460 entre el camino Centenario y 12 B, en City Bell, cuando un chico caminaba por la zona y fue abordado por al menos dos hampones, armados.



Lo primero que hicieron tras amenazarlo y exigirle la entrega de las pertenencias fue darle un culatazo en la cabeza, “para que no se resistiera”, de acuerdo a un vocero consultado por Trama Urbana.



Sin embargo, el momento de mayor terror se vivió cuando uno de los maleantes utilizó nuevamente la pistola, pero ya no para golpear al damnificado sino para gatillar.



“Efectuó un disparo al aire porque el muchacho no quería darle sus cosas, estaba fuera de sí”, aportó otra fuente. Finalmente, terminaron por quitarle todo lo que llevaba y se dieron a la fuga con rumbo desconocido en la moto en la que iban, permaneciendo prófugos hasta el cierre de esta edición. “Huyeron también a los tiros”, graficó un portavoz.



Un vecino del área, molesto por la cantidad de hechos delictivos y la falta de patrulleros, admitió: “Esto es una boca de lobo, en toda la cuadra hay apenas tan solo una luz. Es todo una vergüenza”.



Tomó intervención la comisaría Décima, con jurisdicción en la zona, aunque no hay datos concretos para dar con los implicados.

También en 28 y 483



No muy lejos de allí, en las calles 28 y 483, sujetos desconocidos ganaron el interior de una casa en momentos en que los dueños descansaban. Por lo que diario Hoy pudo averiguar, los cacos rompieron un portón eléctrico y se apoderaron de dos bicicletas que había en un patio, una marca Venzo Skyline y la otra una Mojave, ambas rodado 29.