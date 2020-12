Caso Carbonero: "la agarró de los brazos, la metió dentro de la habitación y quiso abusar de ella"

Son horas difíciles las que pasa la joven de 19 años que denunció al futbolista Johan Carbonero por abuso sexual en un hotel de la ciudad.

Esta mañana habló el padre de la víctima con Diario Hoy y contó como habrían sido los hechos: "en un momento él le pide si podía subir a prenderle el aire acondicionado, lo cual ella accede, pero no porque fuera Carbonero, sino porque es un pasajero del hotel. El estaba desnudo con una toalla en la cintura pero mi hija le prende el aire y se va. Al otro día le hace lo mismo con una hornalla de la cocina que no podía prender. Ahí es cuando el jugador le pide que se quede, pero ella contesta que 'no' y se vuelve a ir".

Sin embargo, lo peor ocurrió el el día después de ese suceso, donde según el padre, "ella nuevamente sube para llevarle la ropa limpia, y él sin decirle nada la agarró de los brazos, la metió dentro de la habitación y quiso abusar de ella. Lo tenía planificado".

Fernando Gérez, el padre, destacó que su hija no se va a poder olvidar nunca más de lo que le pasó. Además, dejó un mensaje para aquellas personas que pasan por lo mismo: "no tengan miedo en denunciar. Tienen que denunciar estas cuestiones. Y a los clubes que se preparen cuando traen gente del exterior. Colombia tiene un problema de educación: colombiano en Vélez, colombianos en Boca y colombiano en Gimnasia, hay que trabajar con eso".

Finalmente, sobre la pregunta si es que lo tuviera a Carbonero enfrente, dijo que en principio tuvo ganas de ir a buscarlo a pedirle explicaciones, pero luego se le pasó. "Preferí ir por el lado de la justicia porque se que la va a haber", agregó.