“Te matan todos los días, te matan por nada”: la familia del ciclista asesinado pide justicia

El sangriento crimen de Santiago Stirz, el ciclista baleado en 47 entre 20 y 21, ha dejado conmocionada a toda la ciudad de La Plata. Dos motochorros lo balearon a sangre fría en plena calle en lo que fue un aparente intento de robo y, tras casi 24 horas de permanecer internado, murió a causa de sus heridas. Los asesinos, aún prófugos.

Como informó diario Hoy en su edición anterior, el hecho tuvo lugar durante la noche del martes, cuando el damnificado iba a bordo de su bicicleta y, según indicaron fuentes, los dos motochorros comenzaron a seguirlo. No está claro qué sucedió, pero lo cierto es que a los po­cos metros, y tal como puede verse en las cámaras de seguridad que registraron todo, le dispararon en la cabeza para luego darse a la fuga.

Su familia, destrozada por lo sucedido, dio declaraciones a la prensa y exigió justicia: “Era el ejemplo de buena persona, un tipo sano, que no tenía enemigos, era muy compañero. Él me enseñó un montón de cosas”, dijo su primo entre lágrimas y visiblemente afligido.

Por su parte, su tía se mostró aún más indignada por lo sucedido: “Te matan todos los días, te matan por nada. Estamos cansados de que pasen estas cosas”. Asimismo, se ­mostró desconcertada por la brutalidad del hecho: “¿Por qué lo mataron? Ni siquiera fue para robarle, fue pura maldad. Salen a la calle a matar”.

“Lo que queremos es justicia, que agarren a esos asesinos y no los larguen más. A Santiago no lo van a devolver”, concluyó su tía. Por su parte, uno de sus primos agregó que “salen a la calle a matar, no tiene otra explicación”.

Un dato no menor es que recientemente el padre de Santiago había fallecido y él era el sostén de la casa: “Andaba todo el día en bici y por eso su corazón aguantó algunas horas, pero al final ya no pudo más”.

Imparable ola de crímenes

Este 2020 ha sido sin lugar a dudas un año marcado por la violencia en la región, con un aumento considerable en la cantidad de homicidios, siendo este último dato uno de los más impactantes, debido a la sangre fría y total impunidad con la que actuaron los delincuentes.

Cabe mencionar que el crimen de Stirz es el número 63 en todo lo que va de 2020 en la región (sumando nuestra ciudad, Ensenada y Berisso), lo que significa más del doble de lo que hubo en todo 2019. Asimismo, al cierre de esta edición los autores del brutal asesinato continuaban siendo intensamente buscados por las autoridades.

Cansados de la inseguridad, se movilizan esta noche

Debido a la gran cantidad de robos de bicicletas en toda la región, cansados de los constantes hechos de delincuencia, un grupo de ciclistas organizó para hoy a las 20 una “pedaleada nocturna pacífica” para exigir que haya más controles y patrullajes.

Bajo la consigna “No más robos de ­nuestras bicicletas”, el punto de partida será Plaza Moreno y recorrerán varias comisarías, pasando también por el Ministerio de Seguridad como forma de protesta. “No es en contra de la Policía ni de nadie”, aclararon los ­organizadores.