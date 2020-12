Grave accidente en 16 y 63

Un grave accidente ocurrió en calle 16 y 63 de nuestra ciudad, cuando un vehículo terminó subido a la vereda y terminó provocándole una lesión cervical a una mujer.

“Hay que tratar de tomarlo lo mejor posible, lo malo ya pasó”, dijo uno de los protagonistas. Y la mujer “tiene una lesión cervical severa y acá mi amigo está todo golpeado”, agregó.

“Para mi venía demasiado rápido, me golpeó y me dejó arriba de la vereda. Menos mal que no venía nadie, por suerte”, terminó diciendo el vecino de La Cumbre, en diálogo con la Red 92.