Madre del prefecto desaparecido: “Algo le hicieron a mi hijo”

Jonan Martínez Maidana lleva perdido tres semanas, desde el pa­sado 23 de noviembre, cuando cayó a las aguas del Río de la Plata en Punta Lara mientras estaba en un kayak con dos compañeros, y desde entonces nada se sabe de él. Junto al joven agente de Prefectura había dos prefectos, quienes pudieron ser rescatados. Sin embargo, los familiares del damnificado aseguran que “hay incoherencia en sus relatos”.

En diálogo con Trama Urbana, Mirta, la madre de Ronan, dijo: “Hay muchas dudas, ya son 23 días de la desaparición de mi hijo. Si estaba muerto ya debería haber aparecido”. Asimismo, agregó que los dos muchachos que estaban con el damnificado en el momento que cayó de la embarcación casi no han querido hablar con ella. “Uno me dijo que el agua entró a la canoa y que por eso se tiraron y que la marea los separó, pero nada más. El otro ni siquiera quiso charlar conmigo”, sostuvo. Siguiendo con su relato, la mujer aseguró: “Mi hijo siempre me decía que estaban preparados y que nunca iban a abandonar a un compañero. Ronan es un buen nadador, nos criamos a la orilla del río. No entiendo cómo dicen que no pudo nadar hasta la costa”.

Por su parte, su familia también sostiene que hay incongruencias con los testimonios de los dos compañeros de Martínez Maidana y que sus declaraciones tienen contradicciones. “El que volvió nadando solo expresó que estuvo tres horas en el agua, pero según el informe de Prefectura no requirió atención médica. Supuestamente estaban a casi un kilómetro de la costa”.

“Dicen los agentes que los rescataron que ellos se percataron de lo que pasaba porque vieron el kayak sin ocupantes ll egando solo a la playa desde el río. O sea, llegó primero la canoa, pero supuestamente la habían dejado anclada. Ellos me contaron que se tiraron porque la embarcación se estaba llenando de agua y se había dado vuelta”, continuó.

Cabe mencionar que la madre de Ronan viajó desde Formosa (la familia es oriunda de allí). Al respecto, la mujer fue contundente: “Yo vine para llevarme a mi hijo, como sea. Ya estoy preparada, no me voy a ir hasta que se sepa lo que pasó”.

“Algo le hicieron, no puede ser que después de tres semanas ni siquiera aparezca el cuerpo. A veces pienso que ni siquiera entró al río, que pasó otra cosa. O que le pusieron una piedra para que se hunda. Y si realmente lo que cuentan fue lo que pasó, entonces esto es un abandono de persona, porque sus compañeros tendrían que haberlo ayudado”, concluyó.

