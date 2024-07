Carlos Pérez: “Loan nunca estuvo en la camioneta ni en el auto”

El exmarino Carlos Pérez explicó durante su indagatoria el motivo por el que cree que se hallaron rastros de Loan Danilo Pena (5) tanto en la camioneta Ford Ranger como en el auto Ford Ka: “Mi esposa (María Victoria Caillava) llevó a tres hermanos en los autos, por eso creo que puede haber presencia”.

“Nos dirigimos a la camioneta y nos despedimos. Encontramos a Laudelina y nos dice que va al encuentro de una criatura. Nosotros no teníamos conocimiento que se había perdido un chico, pensamos que la tía lo iba a buscar”, detalló.

También expresó: “Por la acusación somos una organización de secuestradores de trata. No descarto que exista una verdadera organización nacional”. También habló sobre la hipótesis del accidente: “El tema del atropellamiento es imposible, todos nos vieron, andábamos a paso de hombre”.

En otro momento indicó que “durante la búsqueda subí en la camioneta a Joaquín, él estuvo todo el día con Loan, y mi esposa también llevó a tres hermanos del menor, por eso creo que puede haber algo de la presencia. Es improbable que haya subido en el auto. Les aseguro que Loan no estuvo nunca ni en la camioneta ni en el auto”, sostuvo.

Además, dio lugar al calvario que denunció haber padecido durante su detención: “Fui torturado en la comisaría 9 de Julio y en la de Goya. No me dieron ninguna medicación en los cinco días que estuve. Me pegaban por la nuca, en la cabeza, me pusieron una bolsa de residuo negro, me dejaban sin respiración, no los podría reconocer”.