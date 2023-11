Causa tarjetas: allanamientos y pedido de detención

El juez en lo penal de La Plata, Guillermo Atencio, ordenó la detención del concejal platense vinculado a la causa tarjetas, así como también de su padre, quien fue subdirector del personal de la Cámara de Diputados Bonaerense. Sucedió en el marco de la causa por estafas y asociación ilícita que tiene como protagonista a Julio “Chocolate” Rigau.

Las detenciones habían sido solicitadas por la fiscal Betina Lacki días atrás y también abarca a más de una docena de titulares de tarjetas bancarias con las cuales Rigau hizo extracciones millonarias en distintos cajeros bancarios de la ciudad de La Plata. Atencio también ordenó las detenciones de titulares de los plásticos.

La medida se dio a conocer en el primer día hábil posterior al balotaje y cuando se preveía que podían demorarse, en función de planteos de nulidad presentados por las defensas. Además, se conoció contenido de la información tras el peritaje realizado al teléfono de Rigau. En uno de los chats el edil le reprocha que le pagaba 200 mil pesos por mes.

“Te llevás 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto y a la amistad que tenemos. No quiero terminar mal con vos, pero no quiero que me tomes por idiota, me estás faltando el respeto a mí”, le reprochó el concejal en un mensaje encontrado en ese celular.

En tanto, sobre los 15 titulares de las tarjetas de débito, el juez entendió que son “partícipes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública”. En cuanto al edil, su padre y Chocolate, valoró las conversaciones en donde en todo momento se habla de las rendiciones de dinero que deben hacer, las extracciones y los comprobantes.

Una de ellas, es la conversación entre Chocolate y Chispa, donde le envía un contacto de su celular. Allí dice: “Negro, escuchame una cosa, ¿qué quedaste con el gordo? Porque hoy me preguntó cómo venía eso y para el lunes, tengo que tener finiquitado ese tema”.

Junto con la detención ordenada, el juez Atencio impuso la inhibición de las cuentas bancarias asociadas a las tarjetas de crédito de los implicados y el secuestro de sus teléfonos.