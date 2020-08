Cayó ladrón de 16 años por robar y golpear a la joven que perdió su embarazo

Una mujer de 22 años perdió un embarazo de cinco meses una semana después de que fuera golpeada a culatazos durante un robo en una calle de Isidro Casanova, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires cuando intentaba llegar al hospital con su tío y su madre, que fue baleada en un tobillo en ese mismo hecho de inseguridad.



Fuentes judiciales confirmaron a Télam este martes que Nadia Riveros, la joven que fue asaltada cuando estaba por subirse al auto de su madre para ir al hospital Paroissien, perdió su embarazo.

El episodio de inseguridad ocurrió el 12 de agosto pasado, poco antes de las 21, en Castañón y Concejal Luis Alberto Settino, en el partido de La Matanza. Apenas Nadia intentó subirse a la parte de atrás del auto de su madre tres hombres rodearon el vehículo, amenazaron a sus familiares y la hicieron reaccionar de un modo inesperado para evitar que lastimaran a su tío, que también estaba presente.

La joven añadió que uno de los delincuentes le tiró un disparo en la pierna a su madre y a ella le empezó a pegar culatazos en la cabeza. "No me di cuenta que me pegó y cuando siento todo caliente, me miro y estaba chorreando sangre que no paraba", afirmó Nadia, quien añadió: "Por suerte el disparo a mi mamá no le tocó ningún hueso".