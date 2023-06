Cinco ladrones sometieron a una familia de City Bell

La localidad de City Bell no está pasando por su mejor momento en lo que respecta a materia de seguridad. Prueba de ello son los constantes robos que vienen padeciendo los vecinos, siendo el más reciente el que sufrió una familia de la zona de 457 y 26.

Fuentes consultadas por Trama Urbana detallaron que el episodio tuvo lugar durante horas de la madrugada, cuando una mujer estaba junto a sus dos hijas y una amiga de ellas. Todo transcurría con normalidad, cuando de pronto escucharon unos ruidos y fueron a ver qué sucedía.

Sin embargo, en ese instante fueron sorprendidas por cinco sujetos, quienes las redujeron de inmediato, amenazándolas con armas de fuego. Los cacos les ordenaron que les entregaran todo el dinero que tenían en su poder, por lo que la única adulta que había en el lugar decidió darles todos sus ahorros y no mostró ningún tipo de resistencia.

Si bien la suma no trascendió, se trataría de un importante monto, aunque esto no fue lo único que robaron los maleantes. Es que también se hicieron con varios elementos de valor, como así también de los celulares de cada una de las víctimas, tras lo cual emprendieron la fuga con rumbo desconocido y se perdieron por las calles del vecindario.

Ya sin la presencia de sus captores, la damnificada avisó al 911 y minutos después llegaron a la escena varios patrulleros, realizando un operativo cerrojo en las inmediaciones, aunque no pudieron dar con los implicados, los cuales permanecían prófugos al cierre de esta edición.

Cabe recordar que en ediciones anteriores este multimedio informó sobre un millonario robo ocurrido en una vivienda de 472 y 21 B, cuando pasadas las 5 de la mañana unos cacos sometieron a una familia y se robaron una cifra cercana a los 50 millones de pesos.

En lo que se trató de una entradera feroz, los maleantes no sólo amenazaron con armas de fuego a cada uno de los integrantes, sino que incluso uno de ellos sufrió un principio de infarto. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y no hubo que lamentar heridos.

Debido a esto, las autoridades no descartan que se haya tratado de los mismos malvivientes y por eso están abocados al análisis de las cámaras de vigilancia de la zona, para de esta manera poder recabar pistas que sirvan para identificarlos.

Además, este episodio se da poco más de una semana después de que el jefe de calle de la comisaría Décima, correspondiente a la localidad de City Bell, fuera arrestado al quedar envuelto en medio de un escándalo, en el que se lo acusa de pedido de coimas.

Agentes de Asuntos Internos se hicieron presente en la seccional y se llevaron esposado al implicado. Según trascendió, se lo acusa de haberle pedido dinero a un detenido para mejorar su situación, por lo que se lo imputaría por “extorsión en grado de tentativa”.

De todas formas, fuentes señalaron que el efectivo acusado recuperó la libertad con el correr de la semana, aunque se incautaron dos celulares y se desplazó de la fuerza tanto al sindicado como a otro efectivo.