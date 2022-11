Comenzó el juicio al agresor que golpeó brutalmente al empleado de un estacionamiento

Un joven de 18 años comenzó a ser juzgado este miércoles por golpear y dejar malherido al playero de un estacionamiento en noviembre pasado en el barrio porteño de Monserrat.

Fuentes judiciales informaron que el debate comenzó a las 9.30 en la sede del Juzgado Penal y Penal Juvenil 11, a cargo de Alejandro Villanueva, ya que el imputado era menor de edad al momento del hecho, por lo que la Justicia adelantó que no dará detalles del proceso.

En tanto, la acusación está a cargo del fiscal Mauro Tereszko, quien también fue parte de la investigación del caso.

El acusado está bajo prisión domiciliaria, imputado por la “tentativa de homicidio” y, subsidiariamente, por “lesiones gravísimas”, en perjuicio de Arturo López (67), quien sufrió un golpe de puño en la cara, el cual le hizo perder la conciencia y caer al piso mientras trabajaba en una playa de estacionamiento ubicada en la calle Moreno al 800.

Al respecto, la hija de López contó a Télam que su padre continúa internado en una clínica a raíz del golpe en la cabeza y manifestó que espera “la mayor pena posible” para el acusado.

“No fue una boludez. El chico tenía 17 años, no 10. Para algunas cosas es muy grandecito y para otras no tanto. Mi papá no murió de casualidad”, expresó a Télam Agostina López (24), quien junto a su hermana se constituyó como particular damnificado en la causa, bajo la representación de la abogada Miriam Luna.

A su vez, voceros judiciales adelantaron que el juicio se extenderá a lo largo de cuatro audiencias y finalizará el próximo miércoles.

Sobre el estado de salud actual de su Arturo López, su hija Agostina comentó que lo visita “todos los días” en la clínica Fitz Roy –ubicada en el barrio porteño de Palermo-, donde “necesita atención las 24 horas del día”.

“No han cambiado mucho las cosas. Sigue con rehabilitación neurológica y física. Vamos a visitarlo todos los días. Que tenga compañía, aunque tiene cuidadores las 24 horas. No va a hacer lo mismo que antes. Él era una persona súper saludable y con ganas de hacer muchas cosas. Ahora es otra cosa distinta”, lamentó la joven.

El hecho que se investiga ocurrió el viernes 19 de noviembre del 2021, cerca de las 17, cuando López fue increpado por un adolescente que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.

En las imágenes de la cámara de seguridad que entonces se difundieron se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, tras lo cual queda inconsciente en el lugar.

Tras el hecho, el joven estuvo casi cinco meses prófugo hasta que se presentó ante la Justicia el 29 de abril a las 0.15 de manera espontánea en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores, situada en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 2048, en el barrio de Balvanera.