Comenzó un nuevo juicio a Lucas Grippo, por presunta violencia hacia su exmujer

El Juzgado Correccional n°1 de La Plata comenzó un nuevo juicio a Lucas Ezequiel Grippo (32), por presuntas golpizas a su exmujer, Melina Cruz (32), en contexto de violencia de género, hechos que habrían ocurrido a partir del año 2011.

La joven estuvo en pareja con el acusado en el 2011 y decidió separarse de él a los cinco meses de comenzada la relación debido a las agresiones que recibía. Ella quedó embarazada de Grippo y en 2012 tuvieron una hija.

A pesar del estado de la mujer, el sujeto habría continuado con el maltrato físico y llegó a amenazar de muerte a ambas. “Dice que nos va a pegar un tiro en la cabeza a las dos”, había contado a los medios.

“Ya no sé qué hacer, necesito que la Justicia actúe. La perimetral no sirve, porque él manda a otra gente a pegarme. Tiene conocidos en la barra de Gimnasia y Estudiantes", dijo Cruz, quien realizó al menos 13 denuncias por violencia de género en los años sucesivos. En 2018, la denunciante logró que la Justicia ordenara una perimetral en contra de su agresor.

Según el relato de la joven, el 17 de octubre de 2018 fue atacada por el acusado y un grupo de violentos que lo acompañó. A raíz de ello, sufrió varias lesiones, incluso heridas cortantes que le ocasionaron con un arma blanca y que fueron constatadas por el cuerpo médico de la Comisaría de La Mujer de La Plata.

La mujer sufrió “equimosis bipalpebral en ambos ojos, varias heridas lineales paralelas entre sí, horizontales en un área de seis centímetros de largo en cara externa de antebrazo derecho; y heridas lineales, superficiales y paralelas entre sí en región abdominal alta, cuatro centímetros por fuera de la línea media hacia la derecha que son compatibles con lesiones producidas por apoyo y deslizamiento de elemento con punta y filo”, en palabras del informe.

Absuelto

Grippo ya había sido llevado a juicio en noviembre del 2019 por presuntas amenazas hacia Melina Cruz, datadas en 2016. Luego de exponer las pruebas durante el debate, la fiscal Claudia Cendoya decidió desistir de la acusación, por lo que el acusado quedó absuelto de forma inmediata.

En el fallo, el juez Eduardo Eskenazi sostuvo ante la fiscal: “Si usted hubiese acusado, Grippo igualmente hubiese sido absuelto”.

“Se terminaron siete años de persecución constante por falsas denuncias de Melina Cruz y su familia. Me hicieron vivir un calvario que no le deseo a nadie. Mucho menos, pasar dos meses detenido de una manera injustificada, como me hicieron vivir”, dijo el joven.