Condenaron a perpetua al femicida de Catalina Gutiérrez

Néstor Aguilar Soto fue condenado ayer a prisión perpetua por el femicidio de su amiga Catalina Gutiérrez en la ciudad de Córdoba, al haber sido hallado responsable del delito de “homicidio calificado por mediar violencia de género y criminis causa”.

De este modo, recibió la pena máxima en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11° Nominación de Córdoba tras asesinar a la víctima la noche del 17 de julio de 2024 en su casa.

El implicado escuchó atento la resolución con una mano apoyada en su rostro y el otro brazo sobre el escritorio, sin inmutarse en ningún momento. Había declarado el martes que “es un homicida, pero no un femicida” y le pidió “perdón de todo corazón a los padres” de la joven de 21 años, quien estudiaba Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Además, consignó que “su arrepentimiento lo acompañó desde el principio” y que cuando llegaron los policías confesó el suceso y preguntó por el padre de la víctima.

“No aguanté más, exploté llorando y dije Me arruiné la vida señor, me arruiné la vida y empecé a hablar del papá de Catalina y del hecho. Lo primero que le dije a la Policía fue ¿Dónde está Marcelo?, para que me mate, para que me tire al piso”, reveló. Marcelo Gutiérrez sostuvo que “jamás en la vida” aceptará las disculpas y que la frase de Soto es un “invento”.

Añadió que “fue muy feo escucharlo, sentí asco, impotencia y bronca. Hablaba más de él, de lo que lo acusan, que del hecho en sí. Es un psicópata con todas las letras”.

Polémicas palabras de la abogada

En la lectura de alegatos, su defensora había solicitado que su cliente sea juzgado por “homicidio simple” e insistió con suprimir el agravante de violencia de género: “Es descabellado”.

Calificó al juicio por jurados populares como “flojo”, a la vez que remarcó: “A Néstor lo voy a defender hasta el final. Se les va a caer la alevosía y la criminis causa. Este chico no va a tener perpetua y tampoco estará 25 años en la cárcel. No es un criminal, no planeó matar a Catalina. Todos somos susceptibles y posibles de ser homicidas, estafadores”.

Por su parte, el fiscal Marcelo Sicardi reveló anotaciones que Soto realizó en su celular y que demostraban que estaba enamorado de Catalina, mientras que sostuvo que se trató de un femicidio, en contexto de violencia de género.