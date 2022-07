Conmoción: accidente fatal en la estación de Morón

Alrededor de las 20.30 de este miércoles, se produjo una tragedia en la estación de Morón, luego de que una formación atropellara a dos personas, una de las cuales murió.

Según relató a Diario Hoy Matías, quien presenció el hecho, cuando un tren proveniente de Once llegaba a la estación, con la barrera baja, dos hombres cruzaron la vía sin problemas. Pero no se dieron cuenta de que inmediatamente después, llegaba otra formación del lado contrario, cuyo maquinista no tuvo tiempo de frenar y los atropelló.

Uno de ellos llegó a saltar antes de ser atropellado, pero de todas formas resultó gravemente herido en un pie, que en apariencia, estaría fracturado. Mientras que su compañero fue embestido y falleció en el acto. "El ruido del impacto fue impresionante", detalló el testigo.

Según relató, enseguida se hizo presente personal de la estación, mientras aguardaban la llegada de la Policía y ambulancias.