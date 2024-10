Conmoción en Bariloche por la muerte de una estudiante durante su viaje de egresados

La ciudad de Bariloche se vio sacudida por la muerte de una joven estudiante de 17 años, oriunda de Verónica (una localidad a 90 km de La Plata), quien se encontraba disfrutando de su viaje de egresados. Aparentemente, la joven habría iniciado el viaje con síntomas de una enfermedad que, en los últimos días, se complicó de forma irreversible. El caso no será investigado por las autoridades locales, ya que no hubo intervención judicial ni policial, y los familiares no han presentado denuncias.

Según los informes, la joven había sido atendida antes de viajar en un centro de salud platense, debido a un cuadro febril. El médico que la trató en esa ocasión le aseguró que estaba en condiciones de realizar el viaje. El 6 de octubre, la estudiante llegó a Bariloche junto al contingente de egresados, transportado por una empresa que se dedica a este tipo de viajes. Sin embargo, al día siguiente, su salud empeoró.

La joven fue ingresada en un sanatorio privado de Bariloche, donde los médicos confirmaron que sufría de mononucleosis, una enfermedad infecciosa causada por el virus Epstein-Barr. Pese a recibir tratamiento, su estado se deterioró rápidamente, provocándole un shock séptico. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, la estudiante falleció.

El trágico desenlace dejó consternados a sus compañeros de viaje y a su familia, quienes viajaron a Bariloche para acompañar a su hija en sus últimos momentos. El sábado, los padres regresaron a Verónica junto al resto de los estudiantes. Hasta el momento, no se han presentado denuncias por parte de los familiares, lo que descarta una posible intervención judicial.

Este lamentable episodio recuerda otro incidente ocurrido en Bariloche a finales de agosto, cuando un joven egresado de Rosario cayó del sexto piso de un hotel mientras jugaba con compañeros. El adolescente sobrevivió, pero sufrió múltiples fracturas y heridas graves.

“Mi mente se bloqueó y no me acuerdo más nada”, fue lo primero que dijo a la prensa el damnificado cuando comenzó a mejorar su salud. “No había tomado ni consumo drogas”, aseguró en aquel entonces.