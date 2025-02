Conmoción por el hallazgo de una joven muerta en Berisso

Un dramático episodio generó una profunda conmoción en la vecina ciudad de Berisso, de una joven apareció sin vida en el interior de su domicilio sin signos de violencia. A partir del triste hallazgo, comenzó la investigación para intentar determinar qué fue lo que sucedió.

Según la información que trascendió, los hechos ocurrieron entre la noche del lunes y la madrugada de ayer en una vivienda ubicada en la zona de las calles 24 y 168. Un llamado al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades de la situación y, pocos minutos después, los efectivos policiales acudieron a la propiedad.

Al ingresar, dentro de una de las habitaciones de la casa encontraron el cuerpo de la chica de 20 años que, para ese entonces, ya no contaba con signos vitales. Los médicos arribaron en una ambulancia del SAME y constataron el deceso de la víctima, que fue identificada posteriormente como Ainara Buschiazzo.

Por esta razón, los agentes solicitaron tareas de peritaje que fueron encabezadas por el personal de la Policía Científica. Con los trabajos de rigor, descubrieron que no había indicios de violencia en la finca ni en su cuerpo. Dadas las circunstancias, se inició una causa que fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” con intervención de la Unidad Funciona de Instrucción en turno.

Desgarradoras despedidas

Ainara era estudiante de enfermería y sus padres trabajan en hospitales; su muerte provocó una profunda tristeza, no solamente en el barrio, sino también en su círculo más cercano. Sus allegados quedaron incrédulos al conocer la noticia y le dedicaron sentidas palabras de despedida.

Entre las informaciones que circularon sobre el episodio, trascendió que un tiempo atrás del trágico acontecimiento, la joven compartió una tarde de pileta en Los Hornos junto a un grupo de amigas.

Una de ellas escribió: “Todavía no le encuentro ningún sentido ni explicación a lo que pasó, todo el tiempo pasa por mi cabeza cómo no pude verlo, cómo no pude cambiarlo, odio cada minuto en el que tomaste está decisión y no saberlo”.

Otra de sus amigas se refirió al triste episodio y se preguntó: “¿En qué momento se fue todo a la mierda y no me di cuenta? ¿En qué momento decidiste dejarme tan sola si nos faltaba tanto por compartir? Ainara siempre vas a ser el amor de mi vida, y te voy a recordar cada minuto en el que exista”.

Cabe mencionar que la hipótesis con más fuerza sobre el caso es que la chica se habría quitado la vida y se espera que con el correr de las horas se conozcan más detalles sobre lo ocurrido.