Continúan los robos en la zona Norte de la región

Durante horas de la tarde, diferentes ilícitos tuvieron lugar en la zona Norte de nuestra región, donde delincuentes ingresaron en las casas de los damnificados y se llevaron bicicletas y otros objetos de valor. Al momento, por ninguno de los hechos hay detenidos.



El primero de los episodios ocurrió en la zona de 420 y calle 10, de la localidad de Villa Elisa, en donde un maleante quedó filmado por las cámaras de seguridad de la cuadra. Allí, se ve cómo primero llega caminando y, luego de inspeccionar rápidamente y notar que no había nadie en la vivienda, salta y gana el interior tras trepar un mural.



En cuestión de segundos, se lo puede ver salir del lugar con una bicicleta a cuestas, para luego subirse a la misma y escapar pedaleando de la escena. No fue hasta horas después que la víctima se dio cuenta del faltante de su rodado y luego entregó a las autoridades la filmación, aunque por el momento no se pudo ubicar al sujeto.



Por su parte, algunas horas después y en la localidad de City Bell, otro hecho de similares características tuvo como víctima a una pareja. En dicho lugar, desconocidos ganaron el interior y se llevaron dos bicicletas, una Vairo 3.5 rodado 26 (tiene la particularidad que el stent está invertido) y una Scott Aspect 55 modelo 2010, también rodado 26.



En este caso, al igual que el hecho de Villa Elisa, no pudieron dar hasta el momento con el paradero de los vehículos y tampoco de los autores del hecho. Pero este no iba a ser el último de los incidentes, ya que en la misma jornada iba a ocurrir otro episodio de inseguridad en la localidad de Gonnet.



Allí, autores ignorados se metieron en la vivienda de una joven, de donde sustrajeron una bicicleta blanca y escaparon del lugar sin ser detectados. La propia damnificada denunció el incidente en sus redes sociales, pero al momento del cierre de esta edición no hay pistas sobre el implicado.



Cabe recordar que los vecinos de la zona Norte de la región han realizado reiterados reclamos. En la jornada de hoy, marcharán de nuevo tal como vienen haciéndolo desde hace casi todos los jueves los últimos dos meses.