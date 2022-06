Corte total en la avenida 13 y 95 Villa Elvira

Los vecinos de Villa Elvira prendieron gomas y bloquearon la Avenida 13 para denunciar su cruenta situación, dando testimonio al Diario Hoy contaron los problemas del barrio.

A raíz de la baja tensión de luz que hay en el barrio los adultos y menores que necesitan nebulizarse no pueden hacerlo. Para sumar a esto el servicio de gas no llega a este barrio y las estufas eléctricas no funcionan correctamente por la baja tensión.

El drama vecinal no termina con la luz, porque los camiones recolectores de basura no pasan por la zona, “nos tapa la basura” dijo una vecina en diálogo con el Diario Hoy.

Exigen la pronta solución de estos problemas, con el invierno tan próximo los vecinos temes por la calefacción de sus hogares.