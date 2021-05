Crece la preocupación en los usuarios de entidades financieras por las reiteradas estafas virtuales

El phishing es el ataque bancario más común a escala local, se trata de campañas falsas a través de correos electrónicos que suplantan la identidad de los bancos y de sus servicios.

En las últimas semanas, una víctima de una estafa virtual llamada Soledad, denunció a una entidad financiera por haberse desligado de la situación en el delito sufrido.

La víctima, aseguró a diario Hoy: "Recibí dos correos de la cuenta oficial del banco, como había recibido anteriormente, que había cambiado mi usuario y contraseña. Cuando intenté ingresar no pude porque mi cuenta tenía otra sesión abierta, y desde el banco me escribieron para informarme los últimos movimientos, cuando me enteré que me habían vaciado la cuenta y además, sacaron un crédito online de 282.000 pesos".

A pesar de realizar una denuncia en la Defensoría del Consumidor, en el Banco Central y una denuncia penal en la DDI de La Plata por el hecho sufrido, el banco habría argumentado que no encontraba ningún indicio de hackeo y la intimaron al pago del crédito.

Desde la Defensoría del Consumidor argumentan que: "Desde el inicio de la pandemia y ante los mayores niveles de conectividad, hubo una proliferación de ciberdelitos con un aumento de un 60%".

La víctima, que atraviesa la etapa final de un embarazo, se encuentra sin respuestas mientras que desde el banco le indican que debe afrontar el pago del crédito solicitado por los estafadores.