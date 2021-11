Crimen de Abril Bogado: el acusado le puso un revólver en el pecho a un policía

En el marco del juicio que el TOC 5 de La Plata le realiza a José Echegaray, acusado del crimen de Abril Bogado, un policía declaró que el imputado le puso el revólver en el pecho cuando fue a aprehenderlo.

El hecho se produjo la mañana del 6 de noviembre de 2017 cuando las efectivos fueron a detener al sospechoso. Los uniformados “coincidieron en que había sido él (Echegaray) y que se le había escapado el tiro”, narró una fuente judicial.

La misma agregó que incluso los oficiales afirmaron que el hombre “le pidió perdón a una vecina por lo que había hecho”. “Previo a estas confesiones arrepentidas, le puso el revólver en el pecho al policía que lo detuvo y no lo mató porque el agente se dio cuenta y le agarró el arma para que no dispare. Como no podía sacársela, otro policía le disparó en una pierna”, continuó.

Aunque aún faltan elementos de prueba por exponer, los testigos, hasta el momento, fueron contundentes en sus dichos y en identificar al acusado como el autor del disparo que mató a la víctima, que tenía 12 años y fue atacada junto a sus padres al llegar a su casa de 11 y 510 tras un casamiento.

Echegaray afronta cargos por “homicidio criminis causae en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego agravado por la participación de un menor”, que prevé prisión perpetua.