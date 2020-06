Crónica de un incendio anunciado: amenazó con prender fuego la casa de un vecino y lo hizo

Pachu” es un cartonero platense de 34 años. Desde que se instaló en un sector del barrio de Los Hornos tiene a maltraer a los vecinos, a quienes amenazó en innumerables ocasiones y hasta los golpeó. Sin embargo, en las últimas horas su accionar fue mucho más lejos, ya que prendió fuego la casa de un vecino de San Carlos tras amenazarlo con que iba a hacerlo.



La historia, de previsible final, se inició hace un año atrás. Fue cuando el carpintero Gabriel Picciola (44) compró un terreno y arregló el inmueble que había dentro, con el fin de empezar a residir ahí. Entonces, apareció en su vida la otra parte de esta película, “Pachu”, quien ni bien lo vio le dijo que no lo quería en el barrio y que se fuera, sin dejar de amenazarlo y hostigarlo.



Asustada y cansada, la víctima no se quedó de brazos cruzados y radicó una denuncia en la UFI número 11 de Álvaro Garganta. Pero el expediente no se movió y pareció archivarse, pese a que el implicado no solo se la agarraba con Picciola sino con otros lugareños. “Tuvo problemas con otras personas de la cuadra y hasta con gente que vive a la vuelta de su casa” contó el hombre.



Buscan pruebas

El conflicto barrial siguió adelante porque la Justicia no le puso un freno, pese a estar judicializado desde hace un largo tiempo. Y durante las últimas horas de la noche del lunes, llegó la parte más dramática. “Pachu” le advirtió a Picciola que iba a quemarle su propiedad, emplazada en 139 entre 35 y 36, y lo cumplió.



Las llamas rápidamente ganaron intensidad y cubrieron la totalidad del hogar, que justo en ese momento no tenía moradores dentro. Los frentistas se comunicaron de urgencia con el 911 y de inmediato se acercaron agentes policiales y dotaciones de bomberos, que comenzaron con sus funciones. Sin embargo, para cuando sofocaron el foco ígneo ya nada podía hacerse: los destrozos eran completos.



Ante esto, la víctima volvió a denunciar al responsable, actuando ahora la UFI Penal en turno número 8 y los numerarios de la subcomisaría la Unión, que atraparon al sospechoso.



“Es desesperante: nadie hace nada, ni la Policía ni la Fiscalía” se lamentó el hombre. Y no dudó en aseverar que el implicado “es una persona muy violenta, que incluso golpeó a la gente y dice que es el dueño del barrio”.



De acuerdo a lo que este medio pudo averiguar, hay otras denuncias de los vecinos de la calle 167, desde 54 hasta 58, quienes adujeron que el cartonero vive repitiendo que “es el dueño del barrio” y que va a “prender fuego las casas”.



Los peritos de los Bomberos deberán determinar ahora los motivos del incendio, mientras que los detectives de la Fuerza buscan cámaras de seguridad de la zona en las que haya quedado registrado el hecho.