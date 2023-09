Cuatro autos colisionaron en Circunvalación

Los accidentes de tránsito ya son moneda corriente en nuestra ciudad y en las últimas horas se produjo una importante colisión en cadena que involucró a cuatro autos que, debido al impacto, sufrieron diversos daños en sus carrocerías. Además, los profesionales de la salud se hicieron presentes para asistir a los damnificados que sufrieron golpes.

El siniestro vial sucedió algunos minutos pasadas las 18 de ayer en la avenida 72 entre 14 y 15, en el límite entre el barrio Meridiano V y la localidad platense de Altos de San Lorenzo. Allí, por motivos que están bajo investigación policial, cuatro vehículos chocaron entre sí, por lo que la circulación se vio afectada.

Según se supo luego, fueron dos coches marcas Chevrolet y otros dos Volkswagen los que protagonizaron el impacto. Luego se hicieron presentes los uniformados para realizar las tareas periciales de rigor y así poder establecer cuáles fueron las causas del incidente.

Asimismo, una ambulancia del SAME arribó al lugar del hecho y si bien no hubo que lamentar heridos de gravedad, los médicos asistieron a los damnificados, sobre todo a algunos menores que viajaban en los coches involucrados. Afortunadamente solo se trató de un susto y no se requirió el traslado de las víctimas al hospital.