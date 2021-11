Declararon culpable al "hombre gato"

Desde la ciudad de Mendoza, el jurado declaró a Gilad Pereg, el "hombre gato", culpable de asesinar a su madre Phirya Saroussy y su tía, Lily Pereg en 2019.

Según entendió el jurado popular, Pereg tenía plena comprensión de la criminalidad de sus actos.

Los miembros del jurado deliberaron varias horas tras haber visto las pruebas y escuchado los testimonios.

Mientras que la fiscalía y la abogada de la madre y de la tía aseguraron que Pereg estaba consiente de lo que estaba haciendo, la defensa insiste en que Gilad sufre de diferentes trastornos psíquicos que le impiden comprender la criminalidad de sus hechos.

Pereg aseguró que no asesinó a su madre y que ella le habla "directamente a su cabeza", afirmó

"Ellas siguen vivas. Han sido secuestradas y están en un lugar oscuro del que no pueden salir", dijo el hombre israelí de 40 años "me dice que tengo que salvarla, y yo le digo que no puedo porque estoy encerrado", añadió.

"Me culpan porque no habito en el mundo de ustedes, porque vivo en forma precaria. Yo siempre he querido a mi madre y a mis hijos (en relación a sus gatos). Jamás podría hacerles algo", insistió.

En las palabras finales, Pereg dijo que la policía utilizó su arma para matar a su madre y tía y luego plantaron los cuerpos en su propiedad, sin embargo también dijo que la policía mantiene secuestradas a las mujeres. Por momentos, la declaración de Pereg fue inentendible pero parecía más lúcido que en otras oportunidades.

Posteriormente, fue retirado de la sala de audiencias y volverá para la lectura de la sentencia.