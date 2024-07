Declaró la pareja de Laudelina: “A Loan se lo llevaron, pero no sé quién”

Tras la declaración de Laudelina el pasado martes, en las últimas horas le tocó el turno a su pareja, Antonio Benítez, quien estuvo respondiendo preguntas un largo rato ante la jueza de la causa Cristina Penzo, que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años del que nada se sabe desde el 13 de junio tras haber sido visto por última vez en la localidad correntona de 9 de Julio, señalaron ayer voceros judiciales.

En su declaración por el delito que se le imputa (“sustracción de menores”) el tío del nene es otro de los que rompió el silencio y señaló que la policía le pidió que culpe a alguien: “Era a Macarena Peña o a Mónica Millapi”, y al igual que su concubina señaló que al chico se llevó alguien, pero no sabe quién.

Sobre el paseo por el naranjal, sitio donde Loan desapareció tras compartir un almuerzo con varios familiares, el hombre dijo que fue solo y explicó que “los chicos estaban jugando sobre una sábanas y yo me senté en unas plantas, solo. En eso que estábamos suena el teléfono de Ramírez y él se aleja, habrá hablado un 15 minutos, cortó y le dije ‘vamos’. Seguimos camino, íbamos hablando y cuando hicimos 150, 200 metros nos damos vuelta y dije que faltaba Loan. En eso saco mi teléfono, llamo a mi señora y le pregunté si estaba con ellos, pero dijo que no”.

Denuncia de malos tratos

El sujeto es uno de los ocho capturados que tiene la causa y, sobre su detención, denunció el violento accionar de los agentes policiales: “Me esposaron, me pegaron, me dijeron que tienen el modo de hacer hablar y hasta me pidieron que culpe a alguien. Era a Macarena Peña o a Mónica Millapi, y yo le decía que cómo iba a culparlas si yo no las vi”.

Agregó que “estuve sin comer, esposado en una esquina. Recién el domingo al mediodía nos pusieron en el calabozo de 9 de Julio, al fondo de la comisaría”.

Si bien respondió a todas las preguntas, no supo decir quién secuestró al niño ni dónde se encuentra en este momento, a la vez que tampoco fue capaz de establecer con certeza qué hizo entre las 14.25 y las 18.30 del día de la desaparición de Loan.