Delincuentes le robaron los ahorros a una jubilada

Una madrugada de terror vivió una jubilada de la localidad de San Carlos, cuando fue sorprendida por un grupo de cuatro delincuentes encapuchados. Estos se metieron en su casa y, tras amenazarla, le quitaron todo el dinero que tenía allí.



Según precisaron voceros consultados por Trama Urbana, los hechos tuvieron lugar en una casa ubicada en la zona de 528 y 136, cuando la damnificada, de unos 79 años, descansaba tranquilamente en su habitación. Sin embargo, cerca de las 3 de la mañana, la calma se vio interrumpida cuando abruptamente irrumpieron cuatro individuos, los cuales bajo gritos y empujones despertaron a la jubilada.



Todavía confundida y sin entender qué sucedía, solo pudo observar cómo cuatro hombres vestidos con ropas oscuras y con el rostro cubierto le exigían que les entregara todo el dinero que tenía. Debido a esto, y ante el temor de que la lastimaran, la damnificada les entregó los 8.000 pesos que tenía en su poder, sus únicos ahorros.



No satisfechos con el botín, los hampones decidieron apoderarse además de un televisor de 32”, para luego darse a la fuga con rumbos desconocido. Ya sin la presencia de sus capturas, la víctima alertó al 911 y personal policial realizó un rastrillaje por las inmediaciones, aunque no pudieron dar con los implicados.



Cabe mencionar que, a pesar de lo sucedido, la mujer no sufrió heridas de consideración y según fuentes se encontraba en buen estado de salud. Por su parte, de los autores del hecho nada se sabía al cierre de esta edición, continuaba siendo intensamente buscados por el delito de “robo”. Toma intervención la Subcomisaría La Unión y la UFI en turno.