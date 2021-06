Violento asalto a un kiosco de Villa Elisa

Al menos dos delincuentes protagonizaron ayer un violento robo en un kiosco de Villa Elisa, en el que golpearon a la dueña y escaparon con su camioneta, además de la recaudación del local. Todo sucedió frente a las narices del Comando de Patrullas zona Norte.



El grave suceso delictivo tuvo lugar en un negocio ubicado en el camino Centenario entre 421 y Arana, a 120 metros del mencionado centro policial. Eso no amedrentó al hampón, quien ingresó manipulando un arma de fuego, amenazó de muerte a la dueña y la golpeó. A continuación, se apoderó del dinero que había en la caja registradora, cuyo monto no trascendió, y otros elementos de valor.



No conformes, se apoderaron también del vehículo de la damnificada y se perdieron de vista, sin que hasta el cierre de esta edición se supiera algo de ellos.



“Es una vergüenza la inseguridad que se vive en Villa Elisa y la falta de prevención por parte de la Policía. Estaban a una cuadra y no solo no se enteraron, sino que ni siquiera pudieron atraparlos después”, se lamentó un vecino del área.



Se abrió una causa penal por el delito de “robo calificado” en la UFI número 9 de Autores Ignorados.