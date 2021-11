Denuncia que su ex abusó de sus dos hijas

Una mujer denunció a través de sus redes sociales que su expareja abusó de sus dos hijas pequeñas y pide justicia ya que asegura que, a pesar de haber hecho la denuncia, “viene todo muy lento”.

“A las personas del Carmen, Barrio Jardín, Villa Elvira y alrededores: violador suelto. Estuve viviendo con este monstruo casi cinco años”, aseguró afligida la madre de las víctimas.

Agregó: “Las molía a palos cuando yo no estaba, y claro, ellas tenían miedo. Hasta llegó a decirles que yo se lo pedía, entonces ellas no me decían nada”.

Sin embargo, ya sin poder soportar la pesadilla que vivía, la mayor de las damnificadas terminó contado todo. Asimismo, aseveró que, luego de que le hicieran los estudios, se constató que había sufrido abuso sexual con acceso carnal.