Denuncian que un policía causó un choque manejando ebrio

Durante horas de la mañana se produjo un accidente de tránsito en la zona de diagonal 73 y calle 28, del barrio La Loma. Sin embargo, lo que hubiera sido un choque habitual de los tantos que hay en nuestra región no pasó desapercibido por un detalle importante: los vecinos denunciaron que uno de los conductores era un policía que estaba ebrio.

Según trascendió, el agente de seguridad, que estaba vestido de civil, iba a bordo de un Peugeot de color gris, cuando por motivos que todavía intentan establecerse chocó contra un automóvil Chevrolet Celta, el cual era conducido por una mujer.

Debido al impacto, ambos coches resultaron con daños y la damnificada sufrió algunos golpes, por lo que fue necesaria la presencia de una ambulancia del SAME. Momentos después arribaron profesionales de la salud y constataron que sus lesiones no eran de gravedad y que su vida no corría peligro.

No obstante, la situación no terminó allí, ya que los frentistas que presenciaron el hecho comenzaron a asegurar que el otro conductor, un efectivo, estaba alcoholizado y que ese había sido el motivo del accidente. “El agente reconoció su error, pero testigos dijeron que tenía un fuerte aliento etílico”, detalló un pesquisa.

Debido a esto, se inició una investigación bajo la caratula de “lesiones culposas”, tomando intervención la comisaría Cuarta, la cual cuenta con jurisdicción en el lugar donde ocurrió el hecho. Cabe mencionar además que se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción en turno y a la Auditoria General de Asuntos Internos (AGAI).

El accidente generó caos vehicular durante varios minutos, hasta que finalmente se removieron los coches. Resta que se lleve adelante el análisis de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, con el objetivo de poder esclarecer el incidente y tener pruebas fehacientes sobre lo sucedido.

Vuelco en Abasto

Por su parte, durante la noche del sábado un espectacular accidente tuvo lugar en la zona de 474 y Ruta 36, luego de que por motivos que todavía no se pudieron establecer el conductor de un Peugeot perdió el control y volcó con su rodado.

El coche quedó tirado al costado del camino e inmediatamente se convocó a Bomberos, aunque cuando los rescatistas llegaron encontraron a los ocupantes ya fuera del vehículo. Según trascendió, a pesar del impactante siniestro, no hubo que lamentar heridos de gravedad.

Vehículo incendiado en San Carlos

Momentos de tensión se vivieron en la zona de 523 y 143, de la localidad de San Carlos, luego de que un vehículo se prendiera fuego por causas que todavía están siendo investigadas. Fue un llamado al 911 el que advirtió sobre el hecho y de inmediato fueron Bomberos al lugar.

Se trataba de un Fiat Uno de color azul, el cual según indicaron fuentes policiales no tenía impedimento legal alguno.

No hubo que lamentar heridos e investiga la subcomisaría La Unión.