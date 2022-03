Denuncian una causa armada a un jugador de fútbol para encubrir a ladrones

En enero de este año, Luis Sebastián Juárez, un jugador de 20 años de La Plata Fútbol Club, fue detenido por orden del juez de Garantías Agustín Crispo y por pedido del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, acusado de integrar una banda que cometía entraderas en la zona norte de esta ciudad.

Sin embargo, la madre del joven –Claudina Bustos- le aseguró a diario Hoy que su hijo está apresado desde hace dos meses “sin ningún tipo de pruebas” en su contra, y que la causa habría sido armada con la complicidad con algunos efectivos de la Comisaría de Gonnet para encubrir a los verdaderos delincuentes.

“La entradera ocurrió el 1° de enero al mediodía en una casa de Gonnet, cuando mi hijo estaba durmiendo la siesta. Estaba yo, una amiga y otra vecina, quienes comimos juntas. Después vino un amigo de él para ir a jugar un torneíto y luego a comer a Punta Lara, intentó levantarlo pero no hubo caso”, relató la mujer.

“En la rueda de reconocimiento, el matrimonio que sufrió el asalto no lo pudo reconocer a Luis (como el autor de los hechos). Ya sabemos quién fue uno de los delincuentes que robó las cosas, la mujer de él vive acá a una cuadra de mi casa. Ella hizo una llamada anónima contando todo, dijo dónde estaban las cosas y que había sido el marido. Esa causa estaba en la Fiscalía n°15 (a cargo de Cecilia Corfield), pero la archivaron sin llamarnos a declarar”, agregó Bustos.

Allanamiento erróneo

La madre del jugador explicó: “Ahora, mi abogado (Juan Di Nardo) encontró esa causa y la pidió como evidencia, para que llamen a la mujer. Después, ella hizo la denuncia en la Comisaría 11era, pero el policía que está a cargo de la investigación en Gonnet me pide que la lleve a realizar la denuncia en su Comisaría. Es todo un manoseo bárbaro”.

“La misma noche que allanaron mi casa y se llevaron a mi hijo, la Policía también allanó otra vivienda pero no era la correcta, se equivocaron y fueron a la casa de la suegra del verdadero ladrón, mientras él se escapaba con todas las cosas”, continuó.

Aclaró que de su residencia los uniformados se llevaron “un aire comprimido, una mochila y otras cosas”. “En eso se basan para decir que mi hijo era culpable”, se lamentó.

En este sentido, Bustos indicó que tiene “testigos y pruebas de que mi hijo no robó nada. Él no tiene antecedentes. La Policía se llevó una pulsera que me regaló una señora a la que le limpio la casa, es de acero quirúrgico, no es de oro. También en el video se ve una moto huyendo, pero no la misma no coincide para nada con la de Luis, porque él tiene una Titán. En cambio, la que se ve en las imágenes es marca Tornado roja”.

“Mi hijo entrena tres veces por semanas y juega de manera profesional. Trabaja en la Cooperativa, además hace changas y ayuda en mi casa, y terminó el quinto año de la secundaria”, contó Claudina, angustiada por la situación. Luis Juárez juega desde hace 10 años en La Plata Fútbol Club.

Añadió que el uniformado que está a cargo de la investigación se desempeña en la Comisaría de Gonnet. “Le dijo a mi hijo: Te voy a dejar preso de onda, y eso quiere decir que sabía que él no era el autor de robo, pero lo metieron preso igual. A mi pibe lo empapelaron, le armaron la causa para encubrir a los verdaderos delincuentes. La Policía sabe quiénes son pero no hacen nada”, concluyó.