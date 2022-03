Ensenada: embistió a un motociclista, perdió la patente y ahora lo buscan

Un accidente de tránsito se produjo en Ensenada, cuando un motociclista fue embestido por un sujeto que circulaba con su camioneta por la zona del Camino Rivadavia y 122. A pesar del choque, no se detuvo a asistir a la víctima y escapó a toda velocidad.

En medio de la huida, el conductor perdió su patente, que quedó tirada en el suelo justo en el lugar del hecho. El damnificado, que afortunadamente sufrió heridas leves, tomó la chapa y ahora busca al responsable del incidente vial.

“A la persona que me atropelló anoche, que me dejó tirado en el piso, no me mató, solo me golpeó muy fuerte y tengo varias contusiones”, publicó el hombre en su Facebook.