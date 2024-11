Derrumbe mortal en Villa Gesell: “Está hecho pelota”

El operativo en Villa Gesell por el derrumbe del hotel Dubrovnik continúa tras el desmoronamiento fatal en el que, hasta el momento, hay dos fallecidos identificados: Rosa Stefanic, exdueña del alojamiento, y Federico Ciocchini, vecino del edificio Alfio.

Mientras tanto, ayer se viralizó el audio de uno de los carpinteros desaparecidos, llamado Fabián Gutiérrez, tras derrumbarse parte de un edificio de diez pisos. “Están invirtiendo un montón de guita en algo que está prácticamente hecho pelota. Es como querer poner a punto la camioneta de Ali”, decía la grabación.

Además, agregó: “La idea es que se saquen todas las heladeritas, las hagan plata, las vendan y que ya no sea más apart hotel”. Por último, concluyó: “Yo lo voy a hacer del sexto piso hasta el primer piso, más o menos acondicionarlo, y el año que viene, o cuando termine la temporada que seguiré, lo reemplazamos todo con melamina y sin puertas. Esta idea no le convenció al arquitecto, pero es lo que hay”.

A contrarreloj

Por su parte, de día y de noche bomberos, rescatistas y expertos trabajan a contrarreloj para hallar a los seis desaparecidos que continúan debajo de los escombros. Se tratan de Nahuel José Stefanic (25), sobrino de la exdueña; su novia Dana Desimone (28); Javier Fabián Gutiérrez (50) y los plomeros Juan Ezequiel Matu (38), Matías Alberto Chaspman (27) y Mariano Raúl Troiano (47).

Mientras el rescate continúa, la fiscal Verónica Zamboni investiga posibles problemas estructurales de “vieja data” e inconvenientes en el pozo del ascensor, el cual estaba clausurado.

“Está en la parte delantera y es la zona que quedó intacta tras el derrumbe. Cuando fui al encuentro vi el pozo, el cual va desde las cocheras, pasa por la recepción y sigue a las habitaciones”, detalló Jorge Cocco, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Afines (AHRCA).

Asimismo, en las últimas horas se concretó la detención de un quinto sospechoso. Fuentes del caso confirmaron que en Ostende se arrestó a un hombre de 30 años acusado de ser uno de los contratistas que participó de las obras en el alojamiento.

Durante el allanamiento en su domicilio se secuestraron distintos elementos de importancia como una tablet, un cuaderno y anotaciones de interés para la causa.

La fiscalía, por su parte, había ordenado su aprehensión por el delito de “estrago doloso agravado”, que quedó a disposición del magistrado actuante y bajo custodia de personal de Policía Federal Argentina.

De este modo, ya son cinco los detenidos: un contratista, tres obreros y el capataz a cargo de la obra.