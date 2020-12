Desvalijaron una casa en City Bell

La inseguridad en la región continúa en aumento. En la jornada de ayer, una mujer fue víctima de un grupo de delincuentes, que ingresaron su propiedad y se llevaron todo lo que encontraron. El hecho tuvo lugar en la localidad de City Bell y al momento no hay detenidos.



Según enunció la propia damnificada en sus redes sociales, todo sucedió durante la noche. Un número no identificado de maleantes ingresó a su vivienda de la zona de 461 y 19. Tras forzar uno de los accesos, los hampones ganaron el interior y revolvieron todo el lugar en busca de dinero en efectivo y elementos de valor.



La víctima descubrió el hecho horas después cuando regresó a su casa y noto la cerradura rota y el faltante de varios electrodomésticos y otros objetos, entre los que estaban varios relojes, un ventilador y un televisor.



“Entre otras cosas, se llevaron un Smart TV LED Tonomac de 24 pulgadas, un ventilador de pie grande y relojes varios, entre ellos, un Orient”, detalló en su perfil de Facebook.



Además, agregó: “Si alguien los ofrece me avisan, ya hice la denuncia”.



Cabe mencionar que, curiosamente, desde la comisaría Décima, que tiene jurisdicción en la zona donde sucedió el hecho, aseguraron a este multimedio que no han recibido hasta el momento ninguna denuncia de un robo de estas características.

De igual forma, los vecinos de la zona mostraron su descontento al conocer de un nuevo hecho de inseguridad.

“Siempre lo mismo te roban todo haces la denuncia pero nunca recupere nada. Harta estoy”, dijo una de las frentistas.



Por su parte, otro de los residentes del barrio añadió: “Es tremendo lo que están robando”.



Finalmente, hay que destacar que al cierre de esta edición el paradero y la identidad de los sospechosos siguen siendo desconocidos, lo mismo que el de los elementos robados.