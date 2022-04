Detalles exclusivos de la denuncia contra Heriberto Deibe, el interventor del Soeme

En las últimas horas se conocieron los detalles de la grave denuncia que recibió Heriberto Deibe, uno de los polémicos interventores del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme), en un suceso informado en exclusiva por diario Hoy en su edición anterior.

Trama Urbana accedió a la exposición judicial que efectuó la víctima ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. La mujer, una auxiliar docente de 39 años, explicó que en octubre de 2020 ella era la referente del distrito Tigre, mientras que el rol de Deibe era el de “delegado reorganizador a nivel provincial (de Buenos Aires) por el sindicato Soeme”, aclarando que el gremio se encuentra intervenido.

En ese marco, contó: “El 22 de octubre (de 2020) mantuve un encuentro con Deibe a las 10 de la mañana en la sede (del gremio) de (la calle) Perón 315 (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la oficina 8 del segundo piso. Me citó a charlar como dirigente del distrito. Tuve que llevarle problemáticas, aunque en realidad quiso citarme para imponerme a una persona que está suspendida provisoriamente por fallo judicial. Cuando le planteé la situación de este sujeto, empezó a gritarme varias veces. Me decía vos me tomás de pelotudo, las cosas son como yo digo”.

Posteriormente añadió: “Al empezar la reunión, sabiendo su manera de actuar, le pedí respeto y que pudiéramos llevarla con tranquilidad, cosa que no cumplió. No quiero esto en mi vida porque tengo un pasado donde fui agredida en el ámbito doméstico”.

En otro pasaje, la mujer comentó que luego de ese día Deibe la citó para otra reunión en el mismo lugar, aunque le entraron dudas por un dato: “Me llamó la atención el horario, a las 17.30. Me pidió que fuera sola, sin acompañantes. Después me envió un mensaje al celular confirmando el horario”.

La auxiliar docente aseguró que Deibe, interventor designado por Julio César Simón (h) en la provincia de Buenos Aires, maneja al Soeme como un negocio familiar.

A su vez, aseveró: “Deibe solamente escucha a la gente que busca un cargo. Es una lucha de poderes y esto no nos incumbe. Nuestro trabajo es social, sin fines de lucro. Solo representamos a nuestros afiliados”.

“Acoso sexual”

Una fuente consultada por este multimedio señaló que otra mujer sufrió “acoso sexual” por parte de Deibe. Según se indicó, esta mujer fue echada de su cargo y se recluyó en su hogar. Si bien ella todavía no radicó la correspondiente denuncia por miedo, de acuerdo a un calificado vocero, no descarta hacerla.

“Además de los acosos, que tuvieron lugar en la sede del Soeme de Capital Federal, la terminó despidiendo, dejándola de esta manera sin trabajo”, amplió la fuente consultada por diario Hoy, quien además no dudó en afirmar: “Deibe, junto a un sujeto apodado Pájaro, aprietan a los trabajadores que quieren correr. Hace poco tiempo golpeó a un hombre en (la localidad bonaerense de) Zárate”.