Diego Jr carga contra Morla y pide que se lo investigue por "homicidio criminis causae"

Diego Armando Maradona Jr., el hijo italiano del fallecido astro del futbol, presentó por primera vez en la causa y a más de un año del fallecimiento de su padre, un escrito en el que le pidió a los fiscales que se profundice la investigación y que no se descarte un "homicidio criminis causa" planeado por el abogado Matías Morla y su entorno para apoderarse de sus bienes, informaron hoy fuentes judiciales.

La presentación fue realizada ante el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, por los abogados Luis Alberto Rey y Luis Matías Casanova, quienes representan en el expediente al hijo que Maradona tuvo en Italia con Cristina Sinagra en 1986, y a quien recién reconoció en 2016.

Según voceros judiciales, el planteo es "calcado" al que ya hace varios meses presentó -y le fue rechazado-, el abogado Mario Baudry, quien actúa como patrocinante de otro particular damnificado, Dieguito Fernando Maradona, el menor de los hijos que el "10" tuvo con su expareja Verónica Ojeda.

"Venimos en representación de nuestro mandante, particular damnificado en estas actuaciones, a requerir a V.S. que, con carácter previo a disponerse el cierre de la etapa de investigación penal preparatoria y elevación de autos a juicio oral, se disponga proseguir con la investigación de diversos hechos ilícitos que, si bien han sido denunciados a lo largo de la tramitación de la presente causa (…), no se ha profundizado en la determinación de los culpables de dichos ilícitos", señala el escrito al que tuvo acceso.

Los abogados plantean que "de ninguna manera pueden circunscribirse y limitarse -como hasta el momento se ha hecho en la investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal- solamente en la responsabilidad de los enfermeros y algunos médicos que trataron a Diego Armando Maradona (DAM) durante los últimos meses previos a producirse su fallecimiento".

Y allí apuntan hacia el "entorno" que tenía Maradona: "Resulta absolutamente inverosímil que los enfermeros, médicos o psicólogos tratantes de DAM actuasen de forma 'independiente' o 'aislada' sin responder a las órdenes de quienes los habrían contratado y les pagaban sus sueldos u honorarios, que serían realmente el entonces apoderado y representante legal de DAM, el Dr. Matías Edgardo Morla y su cuñado y socio comercial en la Sociedad Sattvica SA, el Sr. Maximiliano Pomargo".

Para Diego "Junior", Morla y Pomargo "en realidad son los que más habrían resultado beneficiados de su fallecimiento, ya que a través de su Sociedad Sattvica SA se habrían apropiado de los bienes más valiosos de DAM (sus marcas registradas, sus derechos de imagen y de nombre) habiéndose enriquecido enormemente, mientras DAM era empujado por un barranco de alcohol, drogas, mala alimentación y malos cuidados médicos", señala el escrito.

"Es en este contexto en el cual de ninguna manera puede descartarse livianamente -tal como parecería haber hecho hasta el momento el Ministerio Público Fiscal- que la muerte del padre de nuestro mandante haya tenido como verdadero 'criminis causae' el plan de desapoderamiento de sus bienes llevado adelante principalmente por Morla y Pomargo", plantean los abogados.

Este mismo planteo ya fue descartado por los fiscales de San Isidro a cargo de la causa, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, quienes tras un año de investigación circunscribieron la causa a un hecho médico que consideraron un "homicidio simple con dolo eventual", y no obtuvieron los elementos contra Morla para imputarlo, como pretendieron primero Baudry y ahora los abogados de Diego "Junior".

"Hay un planteo similar de Baudry ya contestado y rechazado en junio. Este escrito lo presentan dos abogados que en un año no participaron de ninguna audiencia. Presentan cuestiones vinculadas a la parte económica que no son el objeto procesal de esta causa y que deben hacerse en otros expedientes abiertos en otras jurisdicciones", dijo una fuente judicial directamente ligada al expediente.

En tanto, el juez Díaz ordenó la prohibición de salida del país para el médico clínico Pedro Di Spagna, el octavo imputado citado a indagatoria por los fiscales para el próximo 20 de diciembre.

Di Spagna, ligado al fútbol porque integra el staff médico del club Huracán, había sido contratado por la prepaga para hacer el seguimiento clínico de Maradona durante la internación domiciliaria en la casa de Tigre y los fiscales le reprochan haber visto al paciente en tan solo una oportunidad y no haber hecho un adecuado control.

Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años de un edema pulmonar y una falla cardíaca el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que, según la investigación, fue un fracaso.

Tras las conclusiones de una junta médica, los profesionales de la salud que lo asistieron fueron imputados por "homicidio simple con dolo eventual", figura penal que prevé de 8 a 25 años de prisión y que fue elegida por los fiscales tras una investigación en la que concluyeron que el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente", y que sabía que el "10" podía morirse y no hizo nada para evitarlo.

Aparte de Di Spagna (48), los otros siete imputados son el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque (40); la psicólogo Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (29); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (52); el coordinador de enfermeros Mariano Perroni (40); y los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37).