Docente acusado de abuso culpó a su ex y dijo tener pruebas

El docente de Ensenada acusado por su expareja de haber abusado de la hija de ambos asegura que todo es una mentira armada por la madre para quitarle la tenencia, y aseguró tener pruebas que certifican que la mujer es violenta.

Tras conocer la grave acusación en su contra por parte de su ex, el hombre decidió contar su versión de los hechos. “Llevo más de cinco meses sin ver a mi hija, ¿y ahora ella hace una denuncia? Cuando yo le entregué a la nena en enero, estaba en perfectas condiciones”, aseguró el padre de la niña.

“En mi desesperación, al enterarme de esto, hago la denuncia para que se investigue si la madre o los hombres que van a su casa le hicieron algo a mi hija”, comentó preocupado el hombre, y agregó que “tengo pruebas en video donde se expone a mi hija a situaciones donde corre riesgo su vida, ya que la madre se junta con personas de mal vivir”.

Continuando con su relato, el docente declaró que “ahora está todo en la UFI 17, porque había mas causas en contra de ella. Una cuando me rompió el parabrisas el año pasado con mi mamá de 77 años dentro del auto, y la segunda, por no dejarme ver a la nena durante dos meses”.

Por su parte, con respecto a las irritaciones que presentaba la menor, dijo que “les mostré el certificado a otros pediatras, y todos coincidieron en que no había pruebas concluyentes de un abuso y que las lesiones podrían ser porque ella no le había cambiado el pañal durante todo el día”.

Cabe mencionar que, en cuanto a las acusaciones en su contra, el hombre las negó rotundamente y aseguró que su expareja “le pide a gente que ni siquiera me conoce decir que fueron alumnos míos. Tienen perfiles truchos en Facebook. De ellos ya me voy a ocupar y los voy a demandar, pero lo que me importa ahora es que se rescate a mi hija de dos años, que está en manos de gente pervertida”.