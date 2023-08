Docente fue víctima de una feroz entradera

Una docente de la localidad de City Bell vivió una experiencia aterradora cuando cuatro ladrones irrumpieron en su casa, ubicada en la zona de 12 A y 458, y le robaron todo lo que tenía, para luego escapar en su automóvil. Hasta el momento, no se ha logrado detener a ninguno de los delincuentes.

Fuentes informaron a Trama Urbana que el incidente ocurrió durante la madrugada, mientras la víctima dormía en su habitación. De repente, fue sorprendida por cuatro individuos que la amenazaron con un arma de fuego y la llevaron a otro sector de la casa, donde la maniataron y le exigieron que les entregara todas sus pertenencias.

De esta manera, lograron sustraer todos los ahorros de la docente, cuya cifra exacta no ha sido revelada. Luego de ello, se dieron a la fuga en el vehículo de la víctima, un Gol Trend de color blanco.

Como pudo, la maestra logró liberarse de sus ataduras y llamó al 911 para pedir ayuda. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se ha logrado dar con los implicados y estos siguen prófugos.

Actualmente, se están analizando las cámaras de seguridad de las inmediaciones para poder recabar pistas que puedan ayudar a dar con los delincuentes. Además, se están realizando los peritajes correspondientes en el lugar donde ocurrió el asalto para obtener más información sobre lo sucedido.

Asimismo, debido a la manera en que actuaron los individuos, no se descarta que hayan tenido participación en otros hechos delictivos. De hecho, a pocas cuadras de allí, un hombre de 32 años también sufrió un robo por parte de delincuentes. En ese caso, tampoco se ha logrado detener a ninguno de los implicados.

En el incidente tomó intervención la comisaría Décima, que cuenta con jurisdicción en la zona, y la Unidad Funcional de Instrucción en turno. Esta última impartió las directivas correspondientes e inició actuaciones bajo la carátula de “robo agravado”.

Cabe mencionar que, a pesar del terrible momento que le tocó vivir a la docente, no sufrió lesiones que pusieran en riesgo su salud o su integridad física. Sin embargo, el hecho de no poder sentirse segura ni siquiera en su propia casa es algo que no será fácil de superar.