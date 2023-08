Angelina Jolie contrató a su hija para un trabajo estelar

Angelina Jolie debuta como productora de teatro y esta vez lo hará junto a su hija de 15 años, a la que contrató para que sea su asistente personal. Vale mencionar que la diva tiene seis hijos con su exmarido Brad Pitt con el que estuvo por una década y hoy mantiene una pelea judicial por el reparto de los bienes en común.

La mujer, que se dedica también a la realización audiovisual, hoy quiere probar suerte con el teatro y es por ello que llevará a las tablas una obra que es un clásico de Broadway, The outsiders. El proyecto teatral en cuestión es un musical que está basado en un libro de Susan Eloise y fue publicado en 1967. Además Francis Ford Coppola lo llevó al cine.

La noticia fue brindada por la propia productora a través de un comunicado donde dice que su hija tendrá esta labor: “Me recuerda a mi madre porque no se enfoca en ser el centro de atención, sino en ser un apoyo para otros creativos. Ella es muy reflexiva sobre el teatro y trabaja duro para comprender cómo contribuir”. Vale mencionar que la mamá de la actriz era la productora Marcheline Brand, que falleció de una enfermedad terminal.

Por otro lado, la actriz afirmó: “Me siento muy afortunada de ser parte de esta producción especial. Estudié en el Instituto Lee Strasberg, donde me di cuenta de que mi primer amor fue el teatro. No había encontrado un camino de regreso hasta ahora. No puedo comenzar a expresar lo emocionado que estoy de que este musical haga su debut en Broadway”. La expareja tiene seis hijos, que son los gemelos Knox y Vivienne, Shiloh, Zahara, Pax y Maddox.