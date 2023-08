Las divas argentinas que conquistaron a Luis Miguel

Reconocido como el astro de México, el cantante Luis Miguel ha cosechado una carrera prolífica desde su temprana edad y también ha lidiado con el peso de la fama. Además se ha convertido en padre de Michelle, fruto de su amor de la juventud, la modelo Stephanie Salas. Tiempo después se casó con Aracely Arambula y fue padre de Daniel y miguel que tiene manutención al día pro no así contacto.

Por otro lado, a lo largo de su trayectoria ha cosechado una relación muy amena con el suelo argentino. Las admiradoras lo siguen desde siempre y suele agotar cada show que lo trae al país. Asimismo el hombre decidió que llevaría su serie a la pantalla chica y es por ello que colaboró con la escritura de los guiones al respecto. Además pudo conseguir que la productora y la emisora Netflix los tuviera en cuenta para dar rienda suelta a su proyecto.

En los años 90, el hombre vio a una modelo y conductora argentina, Verónica Varano y la contrató para que protagonizara un videoclip de la canción titulada Entrégate, que formó parte del disco llamado Veinte años. El rodaje se dio en Bariloche y revelaba la historia de un enamorado cuya amada se va sin decir más. Los profesionales mantuvieron una relación meramente profesional y la producción fue un éxito.

Asimismo, las famosas argentinas Betina O’Connell, Mariana Fabbiani y Victoria D’Apice que era la pareja de un amigo íntimo del cantante. En este sentido, fueron las modelos y actrices que también fueron las elegidas para ser las musas que aparecen en el hit que aún perdura en el colectivo imaginario titulado Suave, que también es un clásico en todas las fiestas. Recordemos que la primera actuó en la entrega juvenil Montaña rusa, la segunda es una de las conductoras más famosas del país, mientras que la tercera tiene un perfil bajo en la actualidad. Este videoclip fue grabado en el exterior y cuenta con una gran apuesta estética.

La morocha argentina

Dueña de una belleza escultural, Karina Jelinek ha consagrado su carrera profesional como modelo en el país y en el exterior. Por su parte, es una de las más reconocidas y elogiadas por todas las marcas. Los famosos compartieron cenas y momentos con amigos en común y la pasaron muy bien. Con el paso del tiempo, las figuras se cruzaron nuevamente en un hotel en el exterior y tuvieron una cita en el bar de la pileta. En ese entonces la habían pasado tan bien que repitieron la jornada pero con una cena mediante que tuvo mucha charla y diversión. Es más, según los dichos de la diva se la han pasado muy bien.

Por su parte, otra de las morochas más lindas del país, Andrea Estévez, que hoy está radicada en el exterior, también confesó que fue muy cercana al hombre. Es más, se conocieron en un restaurante en México, más precisamente en Acapulco y entablaron una relación estable que fue creciendo con el paso de los meses. Así la pareja vivió muchos momentos de amor y pasión por todos lados pero se fue enfriando. Sucede que Andrea quería otro tipo de seguridad que él no podía darle pero siempre se eligieron para encuentros que surgieron en este suelo.

Otra de las mujeres argentinas que dio la exclusiva sobre su atracción con el famoso fue Sandra Villarruel que lo conoció cuando él era recién un mayor de edad. Así se conocieron por gente conocida en común. Se dio un encuentro para una cena y compartieron una linda cena. Por otro lado, la mujer confesó a otro medio digital y gráfico de alcance internacional: “Esa noche nos pusimos a charlar, me empezó a contar del drama de la madre y el padre. Conocí a otra persona, no al artista. Estaba lleno de minas, no conocía a ninguna. Pero de repente veo que estaba toda la mesa vacía, eran las cuatro de la mañana y no nos habíamos dado cuenta”. Asimismo continuó: “La pasamos bárbaro, me quedé a dormir con él y al otro día me dice: ¿Venís al concierto?. Cuando llego al teatro, me hace pasar al camarín y vi el recital tras bambalinas. Estuvimos cuatro días juntos. Si yo no me hubiese ido a Perú, esto seguía. La segunda noche, después de la cena, vamos al hotel y me dice: Yo quiero estar contigo”.

Las latinas elegidas por el Sol de México

Con cada visita de Luis Miguel a Argentina, es sabido que no suele perder su tiempo y es por eso que explota cada una de sus estadías como si no hubiera un mañana. De esta manera, suele salir a comer, a bailar, a disfrutar de las bondades de los bares pero también el buen muchacho le da rienda suelta a su costado más pasional y siempre está dispuesto a amar. Es por ello que se le han anexado romances con las divas de Argentina y las mujeres más deseadas de nuestro país.

Una de las chicas del momento, que es actriz, cantante, modelo, conductora, vedette y empresaria, Luciana Salazar, conoció a Luis Miguel en 2003 y compartieron una cena junto a muchos amigos en común. Si bien trascendió que hubo una atracción, ninguno de los dos nunca confirmó la noticia. Es más, supo declarar, alguna vez, a un medio gráfico de alcance internacional: “Lo que pasó con él lo dejaré algún día para un libro...Yo lo conocí y me basta con eso, porque más allá de que me gustaba físicamente también me gustaba como artista. Es un caballero, bien mexicano. Y ellos tienen esa cosa que se perdió un poco acá”.

Tiempo después, la diva total se unió en una relación con Martín Redrado, vivieron entre Argentina y Estados Unidos hasta que decidieron seguir por caminos separados, y terminaron la unión sentimental. Por otro lado, la mujer se convirtió en una figura en la política, pues suele vaticinar la escena con sus anuncios en las redes sociales. Además cumplió su deseo de convertirse en la mamá de una niña llamada Matilda que nació en Estados Unidos mediante la subrogación de vientre. También trabaja como modelo e influencer en las redes sociales donde se muestra como una diva, da cuenta de sus tips de belleza y entrenamiento físico, comparte sus días y el detrás de escena de su vida. Asimismo, está como invitada a los eventos más exclusivos de Buenos Aires que la eligen como la figura estelar en los estrenos.

La actualidad del astro

Luis Miguel tuvo una larga lista de amores en su vida. Primero fue un niño cuidado por su mamá, la actriz Marcela Basteri. A lo largo de su existencia conoció a las mujeres más hermosas de todo el mundo entre las que se destacan Daisy Fuentes y Mariah Carey.

En su primera juventud tuvo una hija llamada Michelle Salas a quien reconoció cuando cumplió los 21 años. Hoy en día, la joven modelo vive con él en Miami y se encuentra próxima a pasar por el altar con un joven empresario. Esta muchacha es fruto del amor que el joven tuvo con la modelo Stephanie Salas.

Por otro lado, el hombre supo estar en pareja por muchos años con la modelo y conductora Aracely Arambula. Ellos estuvieron juntos menos de una década y fueron padres de Daniel y Miguel. Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, la pareja se terminó y cada uno siguió su camino. Esta separación dio inicio a una batalla legal sin igual porque el hombre no ve a sus hijos ni cumplía con sus obligaciones parentales como lo es el pago de la manutención. Luego de muchos años se pusieron de acuerdo en el ámbito de lo privado pero no ve a sus hijos desde hace años.

En la actualidad el hombre está en pareja con la española Paloma Cuevas que a su vez es la madrina de uno de sus hijos menores. El romance va viento en popa y ya compró una casa en el viejo continente para estar cerca de su amor. Es más, ella ya decidió acompañarlo en la gira internacional que emprendieron alrededor de todo el globo terráqueo donde repasa sus mejores canciones y da conciertos. Así es que visitó nuestro suelo y Paloma no lo deja ni a sol ni a sombra. Es más, las hijas que la mujer tuvo con un torero español también se encuentran en Argentina.