Murió Darren Kent

Luto en el mundo del cine tras la muerte de Darren Kent, que falleció a sus 36 años.

Si bien el deceso del actor se dio el viernes, un comunicado de la agencia de talentos, Carey Dodd Associatelo, lo dio a conocer en las últimas horas.

"Con profunda tristeza tenemos que decirles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció pacíficamente el viernes. Sus padres y su mejor amigo estaban a su lado. Nuestros pensamientos y amor están con su familia en este difícil momento", escribieron.

Kent padecía un trastorno en la piel, además de osteoporosis y artritis, por lo que sufría de diversos problemas de salud.

Si bien el artista tuvo diversos trabajos, entre los que se encuentran "Los miserables", la serie "EastEnders", "The Frankestein Chronicles", "Espejos siniestros", "Sunny Boy" y su última aparición en "Calabozos y dragones: Honor entre ladrones", cobró gran popularidad al participar en "Games of Thrones".

Además, Darren fue escritor y director del cortometraje "You Know Me"( 2021), por el que recibió varios premios.