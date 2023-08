Se cumplen 30 años de la llegada de MTV

Hoy día las producciones audiovisuales -las superproducidas y las caseras- están al alcance de la mano y son un consumo cotidiano, de lunes a lunes. Entre TikTok, las historias de Instagram y la página de reproducciones más famosa de la web, pensar en pleno siglo XXI en un canal de televisión dedicado especialmente a los videoclips y a los videos musicales resulta casi ilógico. Pero lo cierto es que eso existió y fue una verdadera revolución en la pantalla de los televidentes allá por comienzos de la década de los 90.

En agosto de 1981, MTV USA -la señal original y madre de todo- emitió su primer video musical: Video killed the radio star de The Buggles. La cadena MTV Latinoamérica

-oriunda de Estados Unidos- remonta sus inicios a fines de los 80: la conductora cubana Daisy Fuentes estaba al frente de un programa llamado precisamente MTV internacional, donde se presentaba lo más reciente y actual de los videos musicales de la época. Allí, por ejemplo, hicieron sus debuts en esos formatos artistas como Luis Miguel y Chayanne, quienes llevaban producciones de bajo presupuesto. En el filo de los 80 y los 90 solistas como Miguel Mateos, y sobre todo Soda Stereo, eran furor en la región.

Esa expansión del rock argentino por todo el continente de algún modo fue capitalizado por la señal. Vale señalar que México y sobre todo Argentina siempre se destacaron en lo que hace a la música rock en Latinoamérica. De aquellos años, videos como Este ritmo se baila así de Chayanne, Y sin pensar de Miguel Mateosy, La última luna de Emmanuel fueron un verdadero éxito.

Con respecto a la historia de la creación de la señal, siempre se dijo que el furor causado entre la comunidad hispana de los Estados Unidos por el primer concierto de rock en español realizado por Miguel Mateos en septiembre de 1989 junto a su gira “Obsesión Tour” y el segundo por Soda Stereo llevado a cabo apenas semanas después, durante diciembre del mismo año, hicieron explotar la curiosidad de los ejecutivos de la cadena, quienes quedaron deslumbrados con el potencial de la música rock en español y la proyección que tenía esa música y esa imagen a nivel de mercado en el continente.

Así las cosas, en octubre de 1993 se lanzó oficialmente el canal bajo el nombre de MTV Latino con una sola señal para toda Latinoamérica, convirtiéndose de esta forma en el tercer canal de videos musicales en el mundo hispanohablante. El primer video emitido por la señal, que fue todo un suceso y terminaría resultando histórico, fue We are sudamerican rockers de la banda chilena Los Prisioneros, insignia del rock trasandino de los 80 que hoy día sigue siendo de culto y considerada en aquel país como una de las más importantes. Sin ir más lejos, así lo señala en el documental estrenado hace dos años Rompan todo, donde se repasa justamente la historia del rock en castellano.

El centro de operaciones de MTV Latino se localizaba únicamente en Miami y los programas que se transmitían eran grabados y producidos en esa misma ciudad, en los estudios Post Edge. Algunos de los programas que marcaron tendencia en esa primera época fueron, por ejemplo, Top 20, Headbangers, In situ, Lado B, MTV clásico, Conexión. Los presentadores de aquellos primeros videos y animadores de esos incipientes programas fueron, entre otros, la argentina Ruth Infarinato, el chileno Alfredo Lewin, el mexicano Gonzalo Morales y la cubana-estadounidense Daisy Fuentes, quien ya era conocida en el canal para ese entonces. Todos ellos residían en dicha ciudad estadounidense y presentaban los shows desde ahí.

Hay algunas bandas que significaron un parteaguas en la historia de MTV. Y que, a su modo, vieron crecer exponencialmente su llegada, su masividad y su popularidad a la par del crecimiento de la señal que en su momento significó una verdadera revolución y estuvo en todas las pantallas del continente.

En Argentina fue un clásico de la pantalla y muchos vieron por primera vez un videoclip de su banda favorita a través de esa señal. Por ejemplo, nombres como Molotov, Control Machete, Café Tacuba de México; Illya Kuryaki and the Valderramas, Los Fabulosos Cadillacs, los ya citados Soda Stereo de Argentina, se terminaron volviendo ­clásicos de la señal. Como así ­también decenas de bandas y artistas que, gracias al nuevo canal, gozaron de una gran difusión a nivel internacional.

Otro caso particular fue el de Mano Negra, que si bien eran franceses y españoles (de esa banda surgió Manu Chao), tuvieron una difusión enorme y una llegada muy grande en el continente. Vale señalar, por ejemplo, que Los Fabulosos Cadillacs fue la primera en grabar un Unplugged para MTV, inaugurando así el formato de la cadena estadounidense para los artistas en lengua hispana en el año 1994. Parte de ese recital desenchufado se encuentra disponible en las redes y es realmente impresionante ver aquel show a la distancia. Con el correr de los años, ese formato acústico terminaría convirtiéndose en un éxito y un clásico de la señal. Muchas bandas de Argentina grabaron bajo ese formato: desde los recordados y muy buenos registros de Charly García y Spinetta, pasando por Soda Stereo y Los Ratones Paranoicos.

Ya para mediados de los 90 la señal gozaba de una popularidad irrebatible en el continente y en el país. Alrededor de esa época también se empieza a diversificar algunos de los programas. Aparecen otros ciclos, como, por ejemplo, Top 10 US, Hora prima, Nación alternativa, Raizónica, y el comienzo de transmisiones de series no relacionadas directamente con la música, los cuales eran segmentos de animación, tales como Beavis and Butt-Head, Liquid Television y el corto animado Chico Migraña. Algunas de ellas eran “traspoladas” de la señal norteamericana. Tras su éxito, aparecieron otros canales dedicados a la música y los videoclips, como, por ejemplo, Telemúsica, Much­Music, Quiero Música en mi Idioma, entre otros. La semilla y la marca generacional de todo ya la había plantado y germinado MTV.