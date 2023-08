María Laura Piastrellini estrena Pulsando la vida

Pulsando la vida, de María Laura Piastrellini, es una potente road movie que indaga en las provincias argentinas de Cuyo sobre las raíces y proyecciones de la música de la Cordillera de los Andes. Por acá Piastrellini reveló detalles de la película.

—¿Cómo surgió la idea de la película?

—La idea de la película nace como una necesidad de mostrar cosas que yo veía dentro de la cultura de la que era parte y que quizás no conocía desde mi nacimiento y lo descubrí con el transcurrir de la vida. Yo no nací en la gran familia de “la cuyanía”, como dicen en esta región. Entonces, por ahí con una mirada un poco más de asombro y también antropológica, si se quiere, sobre algo que me llamaba profundamente la atención fui queriendo realizar algo que tuviera que ver con este tema.

—¿Qué significaba para vos la música cuyana y cómo cambió tu mirada luego de realizar el filme?

—Como decía, yo no nací en una familia cuyana, donde se cultivan las costumbres. Entonces, cuando fui descubriendo ese mundo, me daba cuenta de que era algo que me llegaba y no sabía muy bien por qué, simplemente me conmovía. Después de terminar la película creo que lo que se transformó es que todo lo que he recibido es agradecimiento de parte de mucha gente por haber podido terminar este proyecto.