El 23 Doc Buenos Aires anunció su programación

La Muestra Internacional de Cine Documental de Buenos Aires (#23DocBuenosAires) anuncia la programación completa de su vigesimotercera edición, que se llevará a cabo del 22 al 27 de agosto de 2023 en la Sala Leopoldo Lugones del Complejo Teatral San Martín (Av. Corrientes 1530, CABA), y la Sala Mario Soffi­ci-DAC (Vera 559, CABA). Además, estarán disponibles en el sitio web oficial algunas películas de la muestra para que puedan verse desde diferentes lugares del país.

Ya se anunció la película de apertura, en carácter de estreno latinoamericano, que será La terminal, de Gustavo Fontán, mientras que la película de clausura será Onde fica esta rua? ou Sem antes nem depois, de João Rui Guerra da Mata y João Pedro Rodrigues.

En su sección “A propósito de lo real” se exhibirán Náufrago, de Martín Farina y Willy Villalobos; Historia de un invierno, de Gabriela Guillermo e Irina Raffo; Turtles of a purple house, de Abbas Fahdel; Notas para una película, de Ignacio Agüero; Hemshej, de Julieta Lande; Todas esas decisiones, de Juan Zevallos; Viento del este, de Maia Gattás Vargas; Paradiso, XXXI, 108, de Kamal Aljafari; Cómo filmar a las flores y Agua y más agua, de Francesca Svanpa; Still free, de Vadim Kostrov; The newest olds, de Pablo Mazzolo; y El tren se ha detenido, no hay estrella sobre él, de Magdalena Carrasco.

En la sección “La presencia del pasado” se podrán ver Sueños de hielo, de Ignacio Agüero y De chaque instant, de Nicolas Philibert. En la sección titulada “La política de los autorxs” se ofrecerá la posibilidad de conocer más sobre la realizadora china Zhang Mengqi, con la proyección presencial y online de Self-portrait with three women; Self-portrait: at 47KM; Self-portrait: dancing at 47 KM; Self-portrait: dreaming at 47 KM; Self-portrait: building the bridge at 47 KM; Self-portrait: dying at 47 KM; Self-portrait: birth in 47KM; Self-portrait: Sphinx in 47 KM; Self-portrait: window in 47 KM; y Self-portrait: fairy tale in 47 KM.

En la misma sección se verán cuatro películas del director argentino de ascendencia noruega Mirko Stopar, que además estará el día 22 a las 11 dando una clase magistral sobre su poética en Carlos Pellegrini 1427, planta baja, con el apoyo de la embajada de Noruega. Las películas programadas son Llamas de nitrato, Sirena a bordo, El arponero y Desolación.

El tercer cineasta elegido para dar a conocer su obra es el realizador brasileño Bruno Jorge. Se proyectarán Piripkura, A invenção do outro, Contratempo y Novembro Dezembro. Durante el 23 Doc Buenos Aires también habrá ­actividades especiales. Toda la programación se encuentra disponible en la página web de la ­muestra.