Romina Gaetani contó cómo se encuentra luego de la internación

La actriz tuvo problemas de salud hace algunas semanas pero por suerte ahora ya se encuentra en plena recuperación, después de haber estado complicada con pérdida provisoria de vista y movilidad. Aunque no se encuentra al 100% pudo retomar la grabación de Buenos chicos (El Trece). Y en diálogo con Socios del espectáculo contó: “Estoy bien pero todavía recuperándome. No sabría decir si hubo mala praxis, eso está en manos de mi abogado. Hubo una primera internación que no me sentí cómoda ni cuidada”. Y luego, para cerrar, agregó: “Todavía no logro bajar de todo lo que pasó”.