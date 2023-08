Stella Banderas, una heredera de lujo

Hace más de dos décadas, Melanie ­Griffith y Antonio Banderas coincidieron en un rodaje de filmación y el flechazo fue inmediato. De esta manera, la pareja comenzó a salir, blanquearon su romance y enseguida empezaron a convivir bajo el mismo techo con los dos hijos de la actriz. Recordemos que tuvo a su hijo mayor llamado Alexander con un director de cine, y la segunda, Dakota Johnson, junto al actor Don Johnson.

La feliz pareja iba viento en popa, estaba conviviendo bajo el mismo techo y tuvieron una gran sorpresa al saber que estaba en la dulce espera de una niña. Con el paso de los meses, el embarazo llegó a término en buenos momentos y recibieron a una niña a la que llamaron Stella.

Nacida y criada en el seno de una familia de artistas, la joven fue creciendo dentro del seno de este clan y por supuesto eligió los mismos caminos. Es por ello que sus estudios también fueron por este sendero y eligió las artes para poder comenzar a desarrollarse como tal. Además, gracias al universo digital, la mujer en que se convirtió eligió primero las pasarelas y las sesiones gráficas para diversas marcas por lo que se convirtió en una modelo exclusiva. Por otro lado, es una influencer que es seguida por las nuevas generaciones por sus elecciones estéticas y a los lugares en donde se muestra o elige para salir con sus amigos.

Sus padres se han separado hace ocho años y siempre tienen una buena relación, se muestran juntos por la hija en común. Vale mencionar que los padres se conocieron en la comedia Too much y le dieron inicio al amor que duró exactamente dos décadas. Por esos tiempos, la mujer tuvo una fuerte recaída a su adicción al alcohol pero pudo tomar un buen tratamiento y salió airosa. Luego hubo algunas crisis pero se separaron en buenos términos. Además Melanie se borró un tatuaje que tenía en nombre de su esposo pero que se quitó no hace tanto tiempo gracias a un tratamiento láser que hizo en California, su nuevo lugar de residencia.

Ahora, Stella acaba de cumplir 26 años y está inmersa en el diseño de perfumes. Es más, acaba de presentar una fragancia única que es un éxito y está inspirada en sus días de la infancia entre Málaga y Los Ángeles. Su trabajo en los medios de comunicación empezó desde su niñez debido a que con tan solo tres años pudo trabajar en la película Crazy in Alabama bajo la dirección de su padre y la actuación de su madre.

Por otro lado, la joven tiene doble nacionalidad. Asimismo, en 2021, poco tiempo después de superar la pandemia, la mujer tomó la decisión de quitarse el apellido de su madre para poder seguir con los papeles de identidad de una forma más ágil. Además, es dueña de una empresa de salud llamada Lightbound. Por otro lado también protagonizó un corto publicitario con su mamá donde hablaron de la buena relación que mantienen. Asimismo Stella está trabajando como asistente de producción en una obra que lanzó Antonio Banderas, que la dirigió y protagonizó siendo una reversión de un espectáculo de los años 70.