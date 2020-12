Domiciliaria para el albañil implicado en presunta red de prostitución del empresario Fernando Mercerat

El juez Pablo Raele ordenó la prisión domiciliaria para Marcelo Bardella (50), el albañil presuntamente implicado en la causa en la que está detenido Fernando Mercerat, el empresario inmobiliario imputado por utilizar los inmuebles de sus clientes para prostituir personas mayores y beneficiarse de esa actividad agravada por su condición de vulnerabilidad, le informaron fuentes judiciales a diario Hoy.

La resolución del magistrado asegura: “En este caso en particular, a la luz de las constancias obrantes en esta incidencia y en la causa principal, entiendo que el beneficio será viable, pues no se advierten en el sub lite y en esta instancia procesal respecto de Bardella elementos de disvalor que evidencien la posibilidad de sustraerse de la acción de la Justicia o entorpecer el proceso”.

La resolución del juez tuvo en cuenta la pericia socio-ambiental realizada en el domicilio del acusado y la psicológica. En esta última, la profesional que entrevistó al albañil concluyó que “desde el punto de vista intelectual, (el sujeto) se presenta lúcido, orientado en tiempo y espacio al momento de la presente evaluación; sus funciones intelectuales superiores, denotan que a nivel del pensamiento pareciera haber alcanzado buenos niveles de abstracción, a partir de los cuales puede realizar reflexiones, omisiones, discernir entre los temas que quiere abordar y cuáles no”.

Con referencia la interacción de Bardella con su entorno, la perito señaló que “el lenguaje utilizado fue apropiado a su nivel de instrucción e inserción socio-cultural, sin presentar en la apariencia trastornos ni neologismos propios de las psicosis. Su psiquismo impresiona como organizado de modo de poder discriminar entre realidad y fantasía y, a su vez, comprender las normativas vigentes”. La profesional agregó que el albañil –quien también realiza trabajos de plomería y fontanería en general– “tiende a superarse personal y profesionalmente”.

Dictamen de la fiscal

Otro de los elementos que Raele consideró fue el dictamen de la fiscal de caso, Cecilia Corfield. Ella destacó la inexistencia de antecedentes psiquiátricos por parte del acusado y que la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense cuenta con stock suficiente de pulseras para ser utilizadas por los detenidos a quienes se les concede el arresto domiciliario.

Por su parte, los abogados Christian Parodi y Fernando Palazzo –defensores de Bardella– mostraron su conformidad con la resolución del magistrado en insistieron en que continuarán aportando “contundentes y categóricas pruebas de la responsabilidad penal del único detenido, Fernando Mercerat”.

Este se encuentra alojado en la Unidad n° 9 de La Plata.

La declaración del albañil resultó clave para ordenar la detención del empresario inmobiliario a principios de octubre.

Este había dado detalles de los lugares en los que presuntamente se ejercía la prostitución; entre ellos, los domicilios ubicados en diagonal 74 y 67, donde vivía una travesti; departamentos de 6 y 42, 26 y 42, y 62 entre 14 y 15. Además, Bardella aseguró que Mercerat tenía conocimiento de dichas actividades.