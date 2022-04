Dos chicos cayeron de un juego en la República de los Niños

El pasado fin de semana, momentos de tensión se vivieron en la República de los Niños luego de que en uno de los juegos del parque, dos niños sufrieron heridas leves tras caerse de la plataforma al suelo.

La caída provocó una gran preocupación en los presentes, que rápidamente frenaron la maquinaria y se pusieron a disposición de los niños, con un rápido llamado al personal de emergencia para brindarles una atención en el lugar.

Con la presencia de los socorristas en la escena, corroboraron que no habían sufrido heridas de consideración y no precisaban ser trasladados hacia un centro médico. La caída se produjo ya que no se había constatado que las métodos de seguridad no habían sido activados.