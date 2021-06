Dos heridos, entre ellos un baleado, en una violenta pelea

Una pelea entre cuatro personas por problemas de vieja data, ocurrida en las últimas horas en un sector de Berisso, dejó como resultado a dos de ellas hospitalizadas, una por un balazo.



Fuentes policiales informaron ayer que la reyerta tuvo lugar la tarde del miércoles en la 32 y 167, cuando dos individuos, de 26 y 30 años, (domiciliados ambos a pocos metros del lugar de la confrontación) increparon a un par de hermanos, también vecinos de esa zona. La gresca pasó de los insultos y agresiones a la violencia física, hasta que uno de los implicados extrajo un arma de fuego.



Con ella amenazó a sus rivales y, en un momento dado, no dudó en gatillar. El proyectil que salió de la boca del arma impactó en el joven de 26, y ante eso, los hermanos huyeron con rumbo desconocido.



El herido debió ser trasladado hasta el hospital Larraín, donde se comprobó que el plomo le había entrado en el gemelo derecho, razón por la cual tuvo que recibir asistencia médica de inmediato. Su compañero, a su vez, también fue derivado al centro de salud, a razón de un corte en su rostro, más precisamente en el tabique.

“Por fortuna, los dos se encuentran en buen estado de salud, por lo que sus vidas no corren peligro”, le contó a este multimedio un jefe de la fuerza con acceso a la investigación.



Anoticiados del suceso, agentes de la comisaría Segunda de la vecina ciudad iniciaron una pronta investigación, en la que recibieron ayuda de los detectives de la Sub-DDI Berisso. Así, establecieron quiénes fueron los responsables del ataque e identificaron sus domicilios, por lo que no descartan un allanamiento en las próximas horas para lograr las capturas de los salvajes.



Por lo pronto, la causa recayó en la UFI en turno número 1, donde se iniciaron actuaciones por los delitos de “tentativa de homicidio y lesiones”.