El acusado de intentar abusar de un menor se defendió: “Fue un intento de asesinato hacia mí”

Después de recuperar momentáneamente la libertad, el hombre de 42 años acusado de intentar abusar de un menor de edad en Plaza Moreno salió a defenderse negando las versiones sobre lo ocurrido. Mediante una serie de historias en su cuenta de Instagram, el sujeto apuntó directamente hacia el padre del niño y hacia su madre.

Con todavía algunas secuelas en su rostro por la golpiza recibida, el implicado instó a que los denunciantes demuestren “con videos y hechos, no con difamaciones” las imputaciones sobre su accionar en pleno centro platense. Asimismo, a modo de ironía y con un tono desafiante, agregó: “Si abuso de un nene, ¿estoy en libertad a las 12 horas? No”.

En este mismo sentido, cargó contra las personas que intercedieron en la situación y les recriminó a quienes, supuestamente, le destrozaron su motocicleta. “A todas las camionetas que me siguieron, se las voy a romper a balazos, pero no voy a ser yo, va a ser uno parecido a mí y sin patente. Me van a pagar la moto, el Mercedes, toda la plata que gasté, la piña que me comí, la sangre que escupí y toda la difamación”, expresó.

Luego, tratando de defenderse de lo sucedido y con el propósito de desviar la atención, el hombre agregó que “me denunciaron por abuso o acoso a un nene de 11 años, más que eso, yo digo que fue un intento de asesinato hacia mi persona. Vamos a ver qué denuncia y qué contradenuncia gana”, en referencia a la paliza que sufrió cuando fue descubierto intentando que el niño suba por la fuerza su ciclomotor.

El caso

Cabe recordar que todo ocurrió durante la noche del jueves en Plaza Moreno, donde el acusado, desde atrás de un árbol ubicado en la intersección de 13 y 50, se acercó para tener “intenciones desagradables” con el menor que se encontraba en bicicleta paseando junto a sus padres.

Según trascendió, el implicado le habría dicho a la madre del niño “no te preocupes, ya es grande, puede decidir y le va a gustar”. Al observar toda la situación, la mujer fue a tratar de rescatarlo.

Luego, el padre de la víctima se abalanzó sobre el acusado, le propinó varios golpes y lo retuvo hasta la llegada de los efectivos policiales, que arribaron poco después tras una llamada al 911. Una vez allí, los oficiales lo arrestaron y lo trasladaron hasta la seccional.

Algunos vecinos señalaron que el hombre ya tiene denuncias previas y que ya que estuvo cinco meses detenido por otro hecho. Además, dijeron que “ponía siempre música a todo volumen a toda hora” y tiraba las heces de sus perros en la vereda.